L’Udinese ha bisogno di peso davanti, Lucca in pole position anche per la trasferta di Cagliari

UDINE. I due flash fanno parte della cronaca delle sue prime partite da titolare in serie A, contro Salernitana e Frosinone. Due flash per un assist e un gol mancato.

Lorenzo Lucca riparte da qui per giocarsi le proprie carte in vista della ripresa di campionato a Cagliari, dove il centravanti di Moncalieri potrebbe essere di nuovo nell’undici di partenza, considerate le condizioni fisiche tutt’altro che brillanti di Isaac Success e del nuovo arrivato Keinan Davis. Non c’è certezza, per carità.

Per il momento quella di Lucca è solo una pole position per il Gp della quarta giornata di campionato, dopo l’esordio nella massima serie contro la Juventus, subentrando nel finale a Beto che poi, partendo alla volta dell’Inghilterra per giocare in maglia Everton, gli ha difatto spianato la strada per le successive due titolarità.

A Salerno il numero 17 bianconero si è battuto e sbattuto non poco per cercare di favorire le ripartenze avversaria, per poi farsi trovare pronto dopo 12 minuti della ripresa, quando Kamara da sinistra ha scodellato un pallone al centro, sul quale il “duemetri” bianconero si è avventato per toccarlo con la testa e indirizzarlo verso l’accorrente Samardzic, capace di realizzare con il piatto del piede sinistro il primo e finora ultimo gol della stagione bianconera. Un gol che non è stato capitalizzato con i tre punti, visto che poi la Salernitana è riuscita a pareggiare.

Ma Lucca ha cercato anche di “mettersi in proprio” contro il Frosinone, quando l’ex centravanti dell’Ajax è andato davvero a un passo dal primo centro personale in serie A. Dopo un’ora di gioco, infatti, ha prima favorito un inserimento del compagno di reparto, Florian Thauvin, stoppando il pallone con il petto per allargarlo sulla sinistra, e poi si è prodotto in un allungo per arrivare al centro dell’area e raccogliere con la resta il traversone del francese, decisamente troppo alto anche per un “pivot” come Lucca che, deviando con la capa verso la porta del Frosinone, non ha centrato lo specchio della porta, facendo sfilare il pallone sul fondo per un soffio sopra la traversa, finito in Curva Nord, là dove i tifosi bianconeri erano già pronti a fare festa.

Un errore? Sì, con il concorso di colpa di un cross calibrato in modo approssimativo, nonostante il sinistro di Thauvin sia tutt’altro che impreciso in quei frangenti.

Era destino evidentemente. Sarà per un’altra volta, magari a Cagliari, dove bisognerà tuttavia sfruttare meglio la “taglia” di Lucca che, infatti, nei 157 minuti giocati finora ha avuto solo quella occasione da rete, come confermano anche le statistiche diffuse da Kickest.it.

Lo “sprecone” bianconero è infatti Sandi Lovric con 2 gol mancati nelle prime tre giornate, al terzo posto in serie A assieme a Dumfries, Cheddira, Immobile, Zappacosta e Raspadori, alle spalle di Thuram e Harroui con 3. E se consideriamo che sono state rilevate soltanto altri due “sprechi” bianconeri, 1 a testa per Thauvin e Success, bisogna sottolineare che l’Udinese finora ha davvero prodotto troppo poco per meritarsi più degli attuali 2 punti in classifica.