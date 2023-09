Apu-Gesteco, il derby di Lega

UDINE. Il derby fra Apu Old Wild West e Ueb Gesteco non si gioca soltanto in campo. Mentre le due squadre si preparano ad affrontarsi lunedì in Supercoppa, nel corso dell’estate il duello ha preso piede anche negli uffici della Lega Nazionale Pallacanestro, confermando il fatto che fra Udine e Cividale la rivalità non serpeggia fra le tifoserie, ma ai piani alti delle due società.

Per capire meglio di cosa stiamo parlando, bisogna riavvolgere il nastro sino a metà maggio, quando il presidente di Lega Pietro Basciano si è dimesso per motivi personali. Come da statuto è toccato a Francesco Maiorana, membro del cda Apu e vice presidente vicario di Lega, ha assunto la reggenza fino a nuove elezioni, ma contemporaneamente si sono registrate le dimissioni di tre consiglieri, tra i quali Davide Micalich, massimo dirigente Ueb che ricopre anche la carica di presidente di Lnp Servizi, agenzia legata a Lnp che opera nelle aree marketing, comunicazione ed eventi.

Lo scorso agosto Maiorana ha ufficializzato la propria candidatura per l’appuntamento elettorale del 16 settembre e al contempo ha sottoscritto l’accordo quadro fra Lnp, Giba (associazione giocatori), Usap (associazione allenatori) e Adisp (associazione dirigenti sportivi pallacanestro) con cui si riconosce la figura del lavoratore sportivo dopo l’entrata in vigore della riforma Spadafora.

Alcuni giorni fa, però, sette club di serie A2 e B, fra le quali la Ueb Cividale, hanno inviato una lettera (diffusa anche sul web) a Lnp e a Maiorana con toni piuttosto duri nei confronti del vice presidente vicario, a cui si contesta il fatto di non aver convocato preventivamente un'assemblea delle società di Lega per farsi conferire il mandato prima di procedere alla sottoscrizione dell’accordo quadro.

Secondo le sette società firmatarie della missiva, Maiorana «ha stipulato un negozio giuridico senza essere stato preventivamente investito del relativo potere e dunque difettando del necessario potere rappresentativo». In conclusione Ueb Cividale e le altre sei società chiedono che Maiorana comunichi l’inefficacia dell’accordo alle tre associazioni di categoria che l’hanno sottoscritto, altrimenti si riservano di adire le vie legali.