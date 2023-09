Ciak si gira l’Eccellenza: aperitivo con due super derby

UDINE. Ciak, si gira. L’attesa è terminata, riparte questo pomeriggio, con due derby provinciali udinesi, il campionato di Eccellenza, il trentatreesimo dopo la sua introduzione avvenuta con la riforma datata 1991.

Sarà una lunga cavalcata che si chiuderà il prossimo 12 maggio: la prima in classifica sarà promossa in serie D, la seconda accederà agli spareggi nazionali, mentre l’ultima in classifica sarà retrocessa in Promozione unitamente alle due perdenti i play-out che disputeranno le squadre dal penultimo al quintultimo posto.

TRIS DI DERBY

Sarà la sfida tra le matricole Rive Flaibano e Azzurra Premariacco, questo pomeriggio alle 15 sul sintetico di Cisterna di Coseano, ad alzare il sipario sul massimo campionato in quello che sarà il primo dei tre derby provinciali in programma nelle gare d’esordio.

Alle 18, poi, sarà la volta di quello tra il Tricesimo e la Pro Fagagna: se da un lato i padroni di casa vogliono festeggiare nel migliore dei modi il loro centenario, dall’altra i rossoneri si presentano guidati in panchina da Stefano Chiarandini che, lo scorso 20 novembre, fu sollevato dalla guida tecnica dei diretti avversari odierni.

Al suo posto subentrò proprio l’ex Pro Fagagna Mauro Lizzi che ancora oggi guida il Tricesimo.

Chiude il lotto delle sfide tra provinciali, domani, la gara tra Codroipo e Brian Lignano, con gli ospiti che partono senza dubbio con il favore del pronostico nonostante una passaggio del turno in coppa Italia acciuffato davvero all’ultimo istante.

L’ECCELLENZA RITROVATA

È pronto per fare il suo ritorno nel massimo campionato, a distanza di sei anni dall’ultima volta, il Tolmezzo che dopo la straordinaria cavalcata dello scorso anno, riparte dalla trasferta pordenonese in casa del Fiume Veneto Bannia in quella che sarà la prima sfida diretta assoluta tra le due squadre in Eccellenza.

Trasferta subito insidiosa è quella che attende la Pro Gorizia nella casa del Maniago Vajont: per la squadra isontina, sulla cui panchina fa il suo esordio in campionato l’udinese Luigino Sandrin, si tratta di un primo test importante per capirne le potenzialità.

Con il tecnico che, per ragioni di cuore, guarderà da vicino anche a quanto accadrà tra San Luigi (società in cui ha segnato la storia con la promozione in D e le due Coppe Italia vinte) e Tamai (dove invece ha militato da calciatore).

Trasferta a Sistiana per la prima della Sanvitese targata Gabriele Moroso in panchina, mentre è esordio casalingo, alla guida della Spal, quello di Luca Sonego che attende sul suo campo lo Zaule. Chiude il programma il derby Juventina- Chiarbola Ponziana.