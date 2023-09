Ecco Payero, l’ultimo acquisto del mercato dell’Udinese

Nessuna sorpresa se domenica prossima, alla ripresa del campionato che porterà l’Udinese a giocare a Cagliari, sulla lavagnetta luminosa delle sostituzioni bianconere comparirà a un certo punto il numero 30 di Martin Ismael Payero, nato a Pascanas in Argentina l’11 settembre del ’98.

Se così sarà, è perché Andrea Sottil considererà il centrocampista già pronto per dare la sua prima mano all’Udinese, là dove lo ha portato in fretta e furia Gino Pozzo all’ultimo giorno di mercato, quel famoso 1º settembre in cui Payero è stato annunciato come l’ultimo dei quattro nuovi innesti, con un contratto valido fino al 30 giugno 2027, con in più l’opzione per un’ulteriore stagione.

Quella sera fu l’ultimo rinforzo annunciato dalla società, mentre adesso potrebbe diventare il primo a essere utilizzato, e questo perché i primi allenamenti sostenuti al Bruseschi sono stati davvero incoraggianti agli occhi di Sottil e del responsabile della preparazione Antonio Bovenzi che lo ha testato per bene.

Al contrario di Kenian Davis, ad esempio, Payero è risultato già molto avanti nella preparazione, merito anche del lavoro svolto in Inghilterra col Middlesbrough, il club dal quale è stato acquistato per 3 milioni più bonus, e dove ha giocato anche lo scorso 8 agosto in Coppa di Lega, timbrando ’74 minuti nel successo (2-3) di Huddersfield.

L’Udinese quindi è già pronta a viaggiare in “Payero”, ma al di là della scontata battuta sul modello automobilistico, adesso sarà importante capire dove Sottil potrà inserire la garra sudamericana di un ragazzo dotato di buona tecnica, al punto da essere considerato un fattore sui calci piazzati, ma ancora tutto da scoprire sui campi della nostra serie A.

Le sue caratteristiche parlano chiaro, con quelle 56 partite interpretate da centrocampista centrale sulle 111 giocate in carriera (condite da 9 gol e 13 assist), ma a ben guardare là c’è Walace, e non se ne dovrebbe parlare.

Piuttosto, avendo giocato come interno nella mediana nel 4-3-3 interpretato sia al Middlesbrough e sia al Boca Juniors, là dove ha disputato la scorsa stagione in prestito dagli inglesi, passando alle cronache anche per un flirt con Wanda Nara, Payero potrebbe rilevare quel Sandi Lovric che non è stato poi così convincente in questo inizio stagione, oppure Lazar Samardzic, con ben altre caratteristiche s’intende. Payero dovrebbe portare garra e intensità, quindi, quella che Oier Zarraga, per intenderci, non ha portato nel suo avvio incerto all’Udinese.