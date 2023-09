Ti aspetti segnali da Davis e Payero, invece è Quina a calare il suo poker

UDINE. Ti aspetti i primi gol di Keinan Davis o le giocate di Martin Payero, e invece ecco Domingos Quina prendersi la scena con un poker di gol da strabuzzarsi gli occhi nel 10-3 rifilato dall’Udinese nel test in famiglia contro la squadra Primavera, piegata anche dalle doppiette di Isaac Success, Nehuen Perez e alle stoccate di Florian Thauvin, Etienne Camara e Hassane Kamara.

Ecco il titolo di testa sul galoppo disputato ieri al Bruseschi, dove Andrea Sottil non aspettava altro che vedere all’opera l’attaccante inglese Davis e il mediano argentino Payero, due dei nuovi acquisti da mettere sotto la lente contro i boys allenati dall’ex centrale bianconero Igor Bubnjic, nell’attesa di approfondire poi la conoscenza con gli under 21 Thomas Kristensen e Antonio Tikvic, nazionali attesi al rientro a metà settimana, quando alla base rientreranno anche gli altri convocati dalle rispettive rappresentative: Lazar Samardzic, Sandi Lovric, Festy Ebosele e Vivaldo Semedo.

Ebbene, dire che il tecnico di Venaria Reale è rimasto deluso dai nuovi sarebbe troppo, anche perché Sottil era stato avvertito sul ritardo di condizione fisica di un Davis arrivato senza ritmo partita nelle gambe dall’Aston Villa.

Tuttavia, qualcosa in più dal 25enne centravanti se lo sarebbe anche aspettato, anche perché il tempo stringe e tutti servono alla causa, come ha fatto capire ieri sul fronte cagliaritano Leonardo Pavoletti, non solo tornato in campo dopo l’infortunio muscolare, ma pure tornato al gol nel 5-0 rifilato dai rossoblù al Carbonia, nel test di Assemini.

Come dire che alla ripresa del campionato, domenica prossima a ora di pranzo a Cagliari, Claudio Ranieri potrà fare affidamento su un centravanti in ripresa (anche se non avrà Andrea Petagna), mentre Sottil dovrà puntare su Lorenzo Lucca e quel Success che ieri ha ritrovato gol e fiducia contribuendo alla rimonta della prima squadra, andata sotto grazie all’acuto di uno dei “ragazzini”, Sekou Diawara.

Come anticipato, è stato Quina il mattatore di giornata con quattro gol e una serie di giocate importanti da mezz’ala, quelle che non ha ancora mostrato Payero, apparso comunque in condizioni fisiche migliori rispetto a quelle dell’inglese Davis.

Sottil e Bubnijc a un certo punto hanno anche mixato le due formazioni, trovando buone indicazioni da Thauvin da una parte e David Pejicic e Andrea Di Lazzaro dall’altra.