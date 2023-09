Udine e Cividale di nuovo contro: c’è il derby di Supercoppa

UDINE. Il basket delle amichevoli lascia spazio alle partite ufficiali, ed è subito derby fra Udine e Cividale.

Dove eravamo rimasti? Al finale thrilling di gara cinque dei play-off, con Diego Monaldi autore del canestro vincente e Lucio Redivo a sparare sul ferro la tripla del possibile sorpasso in coda a un match da 35 punti.

Oggi, lunedì 11 settembre, si gioca il nono derby friulano nell’arco di un anno, con bilancio favorevole all’Apu e gli stessi uomini copertina: Monaldi, nel frattempo, è diventato capitano dei bianconeri, Redivo ha rinnovato il contratto con la Gesteco ed è ancora il tiratore scelto dei ducali.

Una delle cose interessanti da notare, a quasi un anno del primo derby di Supercoppa, è che il gap fra le due squadre si è sensibilmente ridotto. Il 17 settembre 2022 la neopromossa Cividale, pur perdendo di 14 punti (77-63) cedendo nell’ultimo quarto alla quotata Apu, uscì fra gli applausi dopo aver dimostrato di potersela giocare. Nelle sfide dirette successive ha alzato l’asticella, vincendo tre volte, chiudendo la regular season a ridosso dei bianconeri e sfiorando l’impresa nella già citata gara cinque.

Quella di lunedì 11 settembre, quindi, non è più la sfida “Davide contro Golia”, sebbene la differenza di budget persista.

La scorsa stagione ci ha insegnato che i ducali sono stati in grado di bruciare le tappe grazie a un’attenta programmazione e alla forza delle idee. A rendere ancora più incerta la sfida è il mercato.

Udine in estate ha fatto tabula rasa o quasi e si presenta con un volto completamente nuovo. Vertemati espone ancora il cartello “lavori in corso”, ha bisogno di tempo per plasmare la sua creatura. Dall’altra parte Pillastrini è garanzia di solidità oltre che di continuità tecnica per una Cividale che ha effettuato pochi cambi e mirati. Le prime amichevoli della stagione ci hanno raccontato che l’Apu, il cui valore non è in discussione, sta cercando la sua identità di squadra, un processo che inevitabilmente richiede tempo, conoscenza reciproca e un certo numero di allenamenti e di partite.

Le Eagles forse sono un po’ più avanti nel cammino, proprio perché hanno cambiato meno e giocano a memoria. Un altro elemento che fa aumentare l’incertezza è la pressione. Nella passata stagione, in alcuni momenti chiave (il derby di marzo con un’Apu incerottata, il finale di gara-cinque play-off) Udine ha fatto valere la propria esperienza e Cividale ha accusato la pressione del dover vincere. La partita di oggi ha un carico molto più leggero, la Supercoppa non è il campionato e perdere non sarebbe un dramma per nessuna delle due squadre.

Aspettiamoci quindi una bella partita, anche se la forma non sarà delle migliori. Peraltro il pubblico ci sarà: in prevendita venduti già 2.200 biglietti.

Molti giocatori li abbiamo già visti all’opera, c’è curiosità per vedere i nuovi, in particolare le giovani promesse Arletti e Marangon. E la partita a scacchi fra Vertemati e Pillastrini. Buon divertimento con questo spettacolo tutto friulano.