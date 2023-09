La Triestina sabato giocherà allo stadio Tognon di Fontanafredda: il terreno del Rocco non è in condizioni di ospitare la partita

TRIESTE. La Triestina sabato sera giocherà allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda. La società alabardata ha infatti comunicato le modalità della prevendita dei biglietti che partirà alle 15 di mercoledì 13 settembre. Lunedì si è tenuto un incontro tra i rappresentanti della Triestina e quelli del Comune di Trieste sul problema del terreno dello stadio Rocco che non è nelle condizioni di regolarità sufficienti per ospitare la partita. La Triestina informa che “Al fine di evitare ai tifosi un possibile lungo viaggio a vuoto il giorno della gara, si comunica inoltre che i tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente in prevendita, di conseguenza il giorno della partita la biglietteria dell’impianto non sarà operativa.

PRELAZIONE ABBONATI

La prevendita vedrà una prima fase di prelazione per gli abbonati alla stagione 2023/24. Chi ha sottoscritto la tessera stagionale, potrà usufruire della prelazione fino alle 15:00 di venerdì 15 settembre.

Per ottenere il biglietto gratuito per assistere alla partita, l’abbonato avrà tre opzioni: Recarsi nei tre punti vendita operativi (sede societaria, Centro Coordinamento Triestina Club, Triestina Fan Club Bar Capriccio) muniti di abbonamento, ricevendo il titolo gratuito d’accesso allo stadio; Inviare una mail ad accrediti allegando una foto dell’abbonamento al fine di ricevere il biglietto in formato digitale.

Inviare foto del proprio abbonamento con un messaggio Whatsapp al 3474570809, ricevendo il biglietto in formato digitale. Il numero totale di posti disponibili è stimato in 1961, suddivisi tra i 1370 della gradinata (parte bassa) e i 591 della tribuna centrale (parte alta). In caso di esaurimento dei posti disponibili nella fase di prelazione, la società si è già attivata per permettere agli abbonati che dimostreranno di aver fatto richiesta non riuscendo ad ottenere il titolo d’accesso, di assistere gratuitamente all’eventuale prima gara della post-season.

SECONDA FASE – VENDITA LIBERA

Terminata la fase di prelazione per gli abbonati, in caso di residua disponibilità di tagliandi partirà la vendita libera.

La società, al fine di venire incontro alla tifoseria constatando l’oggettiva problematica legata alla logistica e alle conseguenti spese di viaggio, ha disposto un biglietto unico al costo di 5 Euro, omaggio da 0 a 3 anni. I biglietti eventualmente disponibili saranno acquistabili presso le tre sedi fisiche elencate in precedenza e online, attraverso il circuito di vendita DIY Ticket.

SETTORE OSPITI

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 15 settembre. Il titolo d’accesso sarà acquistabile online attraverso il circuito di vendita DIY Ticket al costo unico di 5 Euro.