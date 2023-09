Primo derby con monologo Apu

UDINE. Vince Udine 87-60 il primo derby dell’anno, non c’è nulla da fare per Cividale, avanti nel punteggio solo un lampo all’inizio, che però avrà la possibilità di rifarsi già domani sera in casa contro Trieste.

È solo Supercoppa, ma il cantiere del capomastro Vertemati procede spedito.

C’è coach Trinchieri a vedere il suo assistant al Bayern e amico. Il clima non è da campionato, certo, le due squadre sono ancora in rodaggio, ma da derby sì. La sfida di maggio è ancora negli occhi d tutti.

Monaldi, promosso capitano da Udine, e Redivo, cecchino a Cividale guidano le truppe.

A naso dovrebbe giocar meglio Cividale, più rodata del cantiere Udine. Ma la Gesteco è senza uno straniero (per scelta) e un centro puro (Miani è adattato) e infatti Delia fa ben presto valere la sua maggiore fisicità.

Il giovane ducale Marangon? È bravo davvero. Primo quarto, sgasatina Udine, che con la coppia di play Monaldi-Caroti piace: 18-14. Isotta, Bartoli, Furin sono la nuova truppa di Pillastrini da sgrezzare.

C’è un’azione, forse spartiacque, tra le figurine della scorsa stagione e la nuova squadra di Udine: all’inizio del secondo quarto, con Vertemati che si sbraccia e urla, la sua squadra costringe Cividale a non tirare entro 24”.

Parte tutto da una buona difesa, il ritornello è sempre quello. E infatti Clark (bravo proprio) trova anche tre triple in pieno ritmo e l’Apu costruisce almeno 5 ottimi contropiede.

La Gesteco? Attacca come un orologio, vero, eppure soffre una squadra molto più simile a lei, anche se col gaucho Redivo è sempre un bell’andare: ti spara una bomba da 9 metri che rimette in ritmo i suoi. Metà partità: 42-33, con la terza tripla di Monaldi. Il capitano, arrivato a fine 2022, non aveva però la squadra cucitagli addosso che ha quest’anno.

Può tirare in libertà con Clark e l’utilissimo Caroti che gli copre le spalle, non deve fare pentole e coperchi dall’arco come doveva fare la scorsa stagione quando in pratica era il solo tiratore in campo.

Alza la difesa Pillastrini. Ma sbatte contro altre tre triple di Clark, Monaldi e Caroti e l’atletismo di Ikangi, aspettando Alibegovic. Sintesi: una squadra operaia non può nulla con quella di Udine, che ha più talento e gioca da operaia. Va via di brutto l’Apu a fine terzo quarto, mentre Vertemati continua a urlare a suoi di difendere: 67-53. Il solco è tracciato.

Rota e Dell’Agnello non sono i soliti. È carica di giovani la Gesteco di Micalich, sempre sospinta da un gran pubblico, si vede che sono bravi (Marangon appare il più pronto), era senza il lungo Berti e l’esperto tiratore Mastellari è ancora fuori fase, ma l’impressione è che prima o poi un lungo sotto canestro straniero dovrà essere preso.

E l’energia di due gregari della scorsa stagione come Mouaha e Battistini manca.

Udine? Gaspardo può guarire con calma, Alibegovic aggiustare la mira, la loro squadra può continuare a crescere.

Quando hai la testa di difendere, il gioco per metà è fatto. Se poi come Clarke ti fa 23 punti con percorso netto o quasi al tiro e tanta concretezza è un bell’andare il folto pubblico di ieri al Carnera può star felice, anche con la schiacciata del baby Dabo.

Con tanta curiosità di vedere venerdì il derby con Trieste, che ha mezza squadra di giocatori del piano di sopra.