Udinese a Cagliari, Ranieri si ritrova contro due suoi ex allievi

UDINE. L’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, prossimo avversario dell’Udinese, ha vissuto in Inghilterra il momento più alto della sua carriera e uno dei più bassi. Ha vinto la Premier League con il Leicester nel 2015-2016 (primo e unico storico successo del club oggi terzo in Championship, la serie B inglese) e ha lavorato per tre mesi al Watford dei Pozzo nel campionato 2021-2022 allenando un paio di bianconeri che incrocerà domenica alla Sardegna Arena: Christian Kabasele e Hassane Kamara.

Sir Claudio, come lo chiamano ormai tutti in Inghilterra, nel corso della sua carriera è stato spesso abbinato alla panchina dell’Udinese, ma la lettera “R” non fu mai aggiunta per trasformare il contatto in contratto. Non aveva il target giusto per il club bianconero, si è sempre detto, le sue richieste economiche sono troppo alte.

Non lo furono per quelle del Watford dove fu chiamato da Gino Pozzo ai primi di ottobre con la squadra che in sette giornate aveva conquistato altrettanti punti. Durò tredici partite di campionato l’avventura di Ranieri sulla panchina degli Hornets a causa di una serie di risultati disastrosi: due vittorie, un pareggio e dieci sconfitte.

Curioso notare come Kabasele facesse parte di quella rosa da inizio stagione ma sia stato impiegato solamente nell’ultima gara persa 3-0 con il Norwich in una difesa in cui c’erano un ex bianconero (Samir) e uno che in Friuli ci sarebbe arrivato (Masina). Di quel Watford facevano parte altri giocatori passati per Udine: Sierralta, Troost Ekong e Sema.

Per tutta la prima parte della stagione il difensore centrale o è finito in panchina o è risultato indisponibile per problemi fisici. Troverà molto più spazio nella seconda parte della stagione mettendo assieme sedici presenze.

Diversa la storia di Kamara. Il franco-ivoriano arrivò a gennaio all’inizio del mercato di riparazione dal Nizza ma fece in tempo a giocare solo le ultime due partite della gestione Ranieri: con Newcastle (1-1) e Norwich (0-3). Per lui alla fine 19 gettoni e 1 gol.

Masina fu sicuramente il calciatore dell’Udinese di oggi nel quale Ranieri ripose maggiore fiducia: lo mandò in campo in otto gare e le ultime due le saltò solamente perché impegnato in coppa d’Africa con il Marocco. Adam, a differenza di Kabasele vedrà il campo con il contagocce nella seconda parte di campionato: quattro presenze tutte nelle ultime giornate.