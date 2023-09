Bonato “legge” Cagliari-Udinese: “La nostra salvezza si costruisce in casa”

«L’Udinese ha più esperienza e fisicità, ma noi dobbiamo costruirci la salvezza in casa sfruttando al massimo queste partite e l’entusiasmo del nostro pubblico: ci salveremo a Cagliari».

A buon intenditor poche parole, sembra voler dire il ds rossoblù Nereo Bonato alla “sua” ex Udinese, attesa alla ripresa del campionato dalla trasferta di domenica alla Unipol Domus, là dove il “Casteddu” sarà spinto da almeno 13.431 cuori (sui 16.416 posti disponibili), gli abbonati che hanno sottoscritto la tessera al ritorno in A.

Bonato, dalla sua premessa è intuibile che il Cagliari cercherà fin dall’avvio i tre punti con l’Udinese...

«Abbiamo avuto dieci nazionali e il lavoro di Ranieri è stato un po’ condizionato, ma col ritorno di tutti abbiamo il tempo per preparare la partita che vogliamo fare davanti ai nostri tifosi, mettendo in campo tutto il necessario per cercare il successo sfruttando anche l’entusiasmo del nostro grande pubblico».

Pensate di affrontare un’Udinese in difficoltà?

«La classifica dice che tutte e due hanno bisogno di un successo, quello che hanno già messo a segno Verona, Lecce e Genoa attraverso degli exploit che sono mancati tanto a noi quanto ai bianconeri. L’Udinese ha perso con la Juve come noi con l’Inter, e ci può stare, ma poi ha fatto una buona partita sul campo non facile di Salerno. Magari poi tutti si aspettavano la vittoria col Frosinone, ma il Frosinone ha cominciato col piglio giusto».

E promette battaglia nella lotta salvezza che per Sottil sarà vissuta dalla Zebretta fino all’ultima giornata...

«Non credo. L’Udinese può vivere qualche momento di difficoltà contingente, e ci sta pure che abbia difficoltà a carburare, ma quella bianconero è una realtà consolidata che ha giocatori di spessore e adesso c’è anche Pereyra che non avrà bisogno di molto tempo per entrare in forma, quindi a mio avviso non avrà problemi di salvezza. Questo però non significa che non ci sarà da lottare, perché quest'anno sarà complicatissima venirne a capo».

Bonato, che Cagliari si ritroverà di fronte l’Udinese?

«Una squadra che sta cercando i suoi equilibri. La società non ha voluto stravolgere l’ossatura della scorsa stagione e ha inserito elementi di qualità che portassero esperienza di categoria e nazionali per colmare il gap tra la B e la A. Come per molte matricole, il mercato ha riservato alcuni colpi all’ultimo, e anche noi abbiamo completato la rosa negli ultimi giorni, puntando anche su alcuni giovani interessanti come l’under 19 Matteo Prati e il ventenne Gaetano Oristanio che ha avuto esperienza in Olanda. I giovani danno spensieratezza e devono portare brio».

Avete puntato anche su due ex bianconeri come Scuffet e Jankto...

«Jankto lo conoscevo da Udine e anche mister Ranieri ha voluto puntare sulla sua voglia di riscatto dopo le ultime esperienze non felici avute all’estero, mentre per Scuffet è stato il contrario perché ha fatto molto bene a Cipro e in Romania e noi cercavamo un portiere affidabile».

Ha appena citato Claudio Ranieri: una garanzia.

«La carriera parla per lui, ma lavorandoci a fianco si notano le capacità e la calma che definisco motivante, con cui riesce a mettere tutti nelle condizioni di dare il massimo».