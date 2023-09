Cividale-Castelmonte aperte le iscrizioni: il tetto massimo sarà di 250 piloti

CIVIDALE. Con l’apertura delle iscrizioni è cominciato il countdown verso una delle cronoscalate storiche del territorio regionale, la Cividale-Castelmonte, che quest’anno festeggerà le 46 edizioni. L’organizzatore, la scuderia Red White, è pronta così ad accogliere le richieste dei partecipanti alla gara, una sfida che si terrà da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre lungo la salita che porta a Castelmonte.

I driver possono aderire all’evento sino a lunedì 25 settembre e lo potranno fare solo tramite il portale online di Aci Sport, con l’esclusione dei partecipanti stranieri che utilizzeranno il metodo più classico della apposita scheda compilata. Il tetto massimo di concorrenti fissato a 250.

Riservata ad auto moderne e storiche, sarà valevole per sei campionati: il Trofeo Italiano Velocità Montagna zona Nord a coefficiente 1,5, il Trofeo nazionale auto storiche, Fia Cez, il campionato nazionale Austriaco e Sloveno nonché il campionato del Friuli Venezia Giulia.

A Cividale arriveranno dunque non solo piloti provenienti dall’Italia, ma anche da buona parte della Mitteleuropa.

Avranno un motivo in più per farlo, quest’anno, perché l’edizione del 2023 della cronoscalata sarà toccante, in quanto la prima senza Mauro Zamparutti, presidente di Red White, organizzatore dell’evento. Vera e propria anima della corsa, è scomparso prematuramente lo scorso marzo.

A raccogliere l’eredità la sua famiglia: Daniela, Alessandro e Sarah che insieme alla famiglia della Red White saranno in prima linea ad onorare Mauro.

«Mio papà diceva sempre “The show must go on” – dice la figlia Sarah, nuovo presidente di Red White –. E lo show continuerà superando gli ostacoli, come ha sempre fatto papà, a testa alta e senza mai mollare. Con l’hashtag #ciaomauro, che può essere attaccato come adesivo sull’auto, si può ricordare mio papà per tutto il weekend della corsa».

La cronoscalata partirà in località Carraria a Cividale per arrivare a Castelmonte (in comune di Prepotto) dopo 6,395 km di salita. Il percorso presenta un dislivello tra partenza e arrivo di 408 metri e ha una pendenza media del 6,4%.

A vincere le ultime due edizioni della sfida tra le auto moderne è stato Diego Degasperi, pilota trentino su Osella Fa30. Tra le vetture storiche il più veloce di tutti è risultato sia nel 2021 sia nel 2022 Michele Massaro, al via su Bmw M3 E30. Tra i driver che si sono aggiudicati nel passato l’evento spiccano nomi illustri come quelli dei pluri-campioni continentali ed italiani di specialità Simone Faggioli e Christian Merli.