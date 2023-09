Apu, sotto con un altro derby: dopo oltre cinque anni di fronte ci sarà di nuovo Trieste

UDINE. Non è ancora campionato ma non è neppure un’amichevole. Il derby di stasera fra Trieste e Udine, il primo in gara ufficiale dopo cinque anni e mezzo, si presenta come un piatto saporito, con tanti buoni motivi per vincere: la qualificazione ai quarti di finale di Supercoppa, of course, ma anche dimostrare di essere pronti per un torneo di vertice, regalarsi una botta d’autostima e dare una gioia non da poco ai propri tifosi per chiare ragioni di campanile.

Testa a testa

Da quando la Supercoppa è in formato extralarge, l’Apu ha sempre centrato l’accesso ai quarti di finale, segno che in società il torneo è comunque sentito. Oggi contro Trieste non servono calcoli, chi vince passa il turno. Formula alla mano, in caso di qualificazione Udine (che ha già un bel +25 di differenza canestri) è quasi certa di essere testa di serie e di avere l’eventuale quarto di finale di martedì prossimo in casa.

Progressi

I pronostici estivi spesso lasciano il tempo che trova, ma è giusto sottolineare che molti addetti ai lavori indicano Udine e Trieste come due fra le favorite al salto di categoria. Su ambo i fronti ci sono stati tanti cambiamenti, necessari dopo una stagione piuttosto deludente, e il cartello “lavori in corso” è ben visibile per entrambe le squadre.

L’Apu è piaciuta molto lunedì contro Cividale, Trieste ha risposto mercoledì con una prova di forza. È una gara dal pronostico incerto, l’unica certezza è che con due organici così sarà spettacolo.

I duelli

La coppia di cervelli Monaldi-Caroti se la vedrà con Ruzzier e Brooks, Clark e Filloy si sfidano a colpi di triple, Delia farà a sportellate con Candussi nel pitturato. ci sono tante sfide dentro la sfida, con almeno due compiti speciali: Ikangi dovrà cercare di disinnescare Campogrande, letale a Cividale, il coach a stelle strisce Christian studia soluzioni per impedire a Da Ros di essere il regista aggiunto dell’Apu. Entrambi i tecnici hanno un roster profondo da cui attingere.

L’ultimo derby

Era il 15 aprile 2018 quando Udine e Trieste si affrontarono per l’ultima volta in un match ufficiale. Quel giorno la Gsa di coach Lardo espugnò il palaRubini dopo due overtime guadagnandosi l’accesso ai play-off, per la capolista Alma fu l’unica battuta d’arresto casalinga in un cammino culminato con la promozione in serie A. In totale sono quattro i derby giocati da quando l’Apu è in A2, con un bilancio di 3-1 a favore dei colori bianconeri.

La cornice

Sono previsti circa 3 mila spettatori al palasport triestino, con folta rappresentanza udinese: quattro pullman e tanti mezzi privati per tifare Apu. Ieri gli ultras triestini della Curva Nord hanno acceso la vigilia postando sui social un bandierone coniato per l’occasione: l’alabarda che infilza l’aquila friulana. Testa sulle spalle, guai ad andare oltre gli sfottò.