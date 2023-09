Trieste vince il derby di Supercoppa ma l’Apu c’è, eccome

TRIESTE. Ai quarti di Supercoppa ci va Trieste, dopo un derby scoppiettante che la nuova Old Wild West gioca col piglio della squadra rampante. Finisce 86-75. Agli uomini di Vertemati è mancata una marcia per il sorpasso. Arrivederci alla rivincita in campionato. Con un Gaspardo in più, non poca cosa.

È solo Supercoppa, è solo metà settembre ma tremila persone per il derby Trieste-Udine di basket vogliono dire tanto. Passione, campanilismo, sportività e riconoscenza. Sì, partiamo da quella col tributo dedicato dai supporters triestini all’ex capitano Da Ros, ora all’Apu e commosso.

Fischi sonori per i tifosi giunti da Udine con 4 pullman, la sportività va a farsi benedire. Vedono iniziare maluccio l’Apu, Candussi fa male alla difesa di Vertemati in coppia con Reyes, portoricano reduce dal Mondiali al debutto: 12-2.

Delia deve crescere di condizione. Il palasport è già una bolgia. A settembre. Qui sarà difficile vincere per tutti. Lo si sapeva. Ma in preparazione è bene per Udine “provare quanto di sale sa lo pane altrui”, diceva il poeta.

Ricuce con l’energia di Clark e Ikangi l’Apu, troppo imprecisa e “morbidina” sotto canestro, però: 21-14 Trieste a fine primo quarto. I ragazzi del Settore D (c’era anche una corriera di giovani del settore giovanile) fanno prove campionato con “Udine, Udine”.

Problemi Apu: più che i tiri che non entrano, evitare le 9 palle perse a metà gara, problema rimediabile a settembre, e arginare il pivot Candussi. Pregi: la squadra ha sprazzi di bel gioco e difende. Sempre.

Torna sotto Udine con Monaldi e Alibegovic ma soffre da matti Reyes. È il classico mezzo lungo che in A2 fa la differenza (ricordate Parks, McDuffy, Varnado?) e che fa male. Intervallo: 40-37. Non male, nonostante palle perse, brutte percentuali e 3-4 tagliafuori scordati.

Il problema per l’Apu-cantiere di settembre è che anche l’altro straniero di Trieste, Brooks, fa male da fuori. Insomma, altro giro altra rincorsa. Non sembra serata per mettere la freccia e andarsene ai quarti di Coppa. Poco male. (Per ora) la banda di coach Jamion è più forte, con più armi dalla panchina.

Si aprono crepe nella difesa dei ragazzi del West? Filloy e Ruzzier sono buoni in serie A figurarsi al piano di sotto. Vero, ma la notizia più bella del derby di settembre è che l’Apu non molla mai.

E cresce da squadra vera. Fine terzo quarto: 64-60 con una triplona di Alibegovic, uno che sa quando segnare, allo scadere (17 punti alla fine). C’è ancora partita. Eccome se c’è.

Si riparte, triple di Caroti, mister utilità, Ruzzier, Ikangi, il califfo Filloy. La partita è bella. E Udine ci sta, eccome. Anche se le manca sempre il guizzo per il sorpasso anche a causa di un paio di palle perse di troppo (Da Ros e Caroti).

L’ultimo treno per i quarti passa a 5’ dalla fine. Mentre si sentono a palazzo sfottò anni ‘80 tra le due tifoserie, il treno lo prende Trieste. Sudandosela perchè a 1’25” una tripla di Monaldi riporta l’Apu a meno 5.

Fossimo in dirigenti e tifosi Apu, però, non saremmo poi tanto dispiaciuti. Perché di belle notizie per la stagione che sta per iniziare ce ne sono molte.

“Forza ragazzi portateci via da questa m… di categoria”, cantano i triestini ai loro beniamini. E se pressione e presunzione stanno sulle Rive piuttosto che all’ombra del castello, visti i precedenti, è tanto meglio. O no?