Udinese-Cagliari, Sottil conferma i soliti undici

UDINE. Non cercate nomi e volti nuovi nella lista dell’undici di partenza dell’Udinese, domenica alle 12.30 a Cagliari.

Non cercateli per il semplice motivo che non li troverete, visto che nessuno degli ultimi cinque rinforzi arrivati in bianconero tra l’ultimo giorno di mercato utile (era il 1 settembre) e anche più tardi, come nel caso di Roberto Pereyra, sono in predicato di partire titolari.

Per un motivo o per un altro, infatti, nessuno di loro è già pronto, proprio come nel caso del “Tucu” che non ha di certo i 90’ nelle gambe dopo due mesi di allenamenti condotti in solitario al campo del Donatello.

Un Pereyra esperto e voglioso, ma che Sottil si porterà in panchina solo per inserirlo a tempo debito a partita in corso, e con la speranza poi di non doverci ricorrere per inseguire il risultato. Lo stesso discorso può essere fatto per Martin Payero, l’altro centrocampista argentino che ha appena due settimane di allenamenti in gruppo, e per i due difensori Under 21 Thomas Kristensen e Antonio Tikvic, addirittura i più “ritardatari” di tutti, considerato che appena arrivati sono poi ripartiti al seguito delle rispettive nazionali, saltando così la prima settimana di ambientamento e conoscenza.

Il tutto, per arrivare poi a quel Keinan Davis che giusto una settimana fa si è procurato un infortunio muscolare al tricipite del retto femorale della gamba sinistra, un problema che non solo rimanderà la curiosità e l’attesa per l’esordio del centravanti inglese destinato a rimpiazzare Beto, ma che di fatto limiterà ancora di più le rotazioni in attacco, là dove Brenner e Deulofeu hanno prospettato i rispettivi rientri a gennaio.

Vista dunque dalla prospettiva di Andrea Sottil, al momento il mercato non può ancora incidere o aiutarlo, se non nella ristretta possibilità di utilizzare parte dei nuovi solo nella seconda parte della partita, a squadre stanche, a causa del ridotto minutaggio dei sopra citati.

È per tutti questi motivi che l’Udinese, attesa domani al lunch match della Sardegna Arena, può già essere annunciata sulla stessa falsa riga della squadra che era andata alla sosta dopo il pareggio piuttosto deludente col Frosinone.

Difficile, infatti, scorgere una difesa differente da quella basata su Nehuen Perez a destra, con Jaka Bijol al centro e Christian Kabasele a sinistra, tutti e tre davanti a Marco Silvestri. Così come è anche arduo immaginare una mediana diversa dal trio di interni composto da Lazar Samardzic, Walace e Sandi Lovric, con Hassane Kamara come quinto sulla sinistra.

Semmai, l’unica tentazione di Sottil è quella di rilanciare Festy Ebosele come cursore sulla corsia di destra, ma anche qui resta tutto da vedere, perché Joao Ferreira sembra garantire più acume tattico dell’irlandese che ha esordito nella sua nazionale maggiore impattando con personalità contro l’Olanda, nei pochi minuti finali in cui ha giocato.

Novità non sono attese neanche in attacco, là dove a rigor di logica è difficile che Lorenzo Lucca possa retrocedere in panchina a favore di Isaac Success. Al nigeriano, infatti, non possono essere bastati i due gol segnati sabato scorso contro i boys della Primavera, per aver indotto Sottil a cambiare idea.

Spazio all’ex pisano, con la speranza che ripeta la prestazione di Salerno, e che Florian Thauvin possa incidere ben più di quanto ha fatto nelle prime tre giornate. Il francese, infatti, risulta il secondo giocatore con la più alta differenza tra Expected Goals e gol segnati (-0.9), dietro solo a Giacomo Raspadori (-1.5). Come dire che è giunto il tempo di buttarla dentro.