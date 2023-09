Il Tolmezzo continua a veleggiare sull’asse Amadio-Motta: Codroipo ko

TOLMEZZO. Inarrestabile Tolmezzo. Sull’asse Amadio-Motta (il primo assist-man, il secondo finalizzatore) la matricola carnica vince la sua quarta partita ufficiale stagionale ed è solitaria capolista dell’Eccellenza per una notte. Continua, d’altro canto, il momento no del Codroipo sempre sconfitto e ancora alla ricerca della prima rete in campionato.

Troverebbe l’immediato vantaggio con Gregorutti, il Tolmezzo, ma il direttore di gara annulla per un fallo dello stesso attaccante ai danni di Nadalini, con la squadra di casa che ci prova direttamente dal calcio d’angolo di Faleschini che Moretti respinge.

Si fa preferire il Tolmezzo e a 17’ il cross di Rovere è respinto dalla difesa ospite sui piedi di Motta il cui destro esce di poco, preludio alla prima sortita del Codroipo con il colpo di testa di Cherubin che Cristofoli blocca.

Ci prova con il sinistro Rizzi, trovando solo l’esterno della rete, e Tolmezzo che confeziona la migliore occasione per il vantaggio: ripartenza sull’asse Gregorutti-Micelli con l’assist di quest’ultimo per Motta il cui destro costringe Moretti a distendersi per deviare in calcio d’angolo.

Ripresa subito viva e tentativo dalla distanza di Ruffo alto di pochissimo, dopo aver visto Cristofoli fuori dai pali, con il Tolmezzo che poco dopo passa: il traversone di Amadio cade, perfetto, sulla testa di Motta per la girata che vale il vantaggio.

Non c’è reazione nella squadra ospite e così poco prima della mezz’ora la squadra carnica rimanda in scena l’opera diretta da Amadio e Motta vista qualche istante prima: traversone dell’esterno, colpo di testa dell’attaccante e finale che non cambia con la palla che si infila in rete. Ci provano Toffolini, con un colpo di testa alto, e Facchinutti, con il sinistro respinto da Cristofoli, ma non cambia: il Tolmezzo vince con merito.