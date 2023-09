Maiorana presidente della Lega: «Un’elezione per acclamazione è buon segnale di compattezza»

UDINE. Il telefono cellulare dell’avvocato udinese Francesco Maiorana squilla di continuo nell’ultimo sabato d’estate. Amici, colleghi, giornalisti, dirigenti e via elencando, tutti vogliono fargli i complimenti per l’elezione a presidente della Lega Nazionale Pallacanestro.

Ampiamente annunciata, vista la rinuncia da parte del rivale Valentino Renzi, ma non per questo meno sentita.

Chiamano anche i vertici Fip per congratularsi: il numero uno nazionale Gianni Petrucci e quello regionale Giovanni Adami.

Maiorana, membro del cda Apu, ha molti motivi per cui gioire. Uno fra questi è un’assemblea libera dai certi veleni della campagna elettorale: «Tutti i rappresentanti delle 55 società presenti hanno votato per me, non ci sono state astensioni. Un’elezione per acclamazione è un buon segnale di compattezza, sono soddisfatto».

Giusto il tempo di brindare e di rispondere alla marea di messaggi su WhatsApp, che c’è da portare avanti un bel po’ di lavoro.

La priorità è quella indicata già nelle scorse settimane, dopo la firma sull’accordo quadro con le associazioni di giocatori, dirigenti e allenatori: «La riforma che riconosce la figura del lavoratore sportivo è qualcosa che il nostro sistema deve sfruttare», sottolinea Maiorana, che aggiunge: «Con questa riforma abbiamo una responsabilità importante, le società devono recuperare quella centralità che mancava all’interno del sistema pallacanestro. Rendere le società di Lnp sostenibili da un punto di vista economico finanziario è una sfida importante per il futuro».

Siamo a metà settembre, il via ai campionati è sempre più vicino, addetti ai lavori e appassionati fremono.

Lo stato di salute di serie A2 e B sembra buono: «Grazie alla riforma dei campionati si è creata una selezione e le società stanno dimostrando di essere pronte, visto che sono state allestite squadre importanti. Diminuisce la forbice fra squadre di alta e bassa classifica, avremo campionati con maggiore appeal».

In chiusura un pensiero al proprio territorio e al movimento cestistico locale: «Da friulano sono orgoglioso – conclude l'avvocato Maiorana – perché credo per la prima volta sia stato eletto un presidente del Fvg. Penso sia un motivo d’orgoglio per tutto il nostro sistema pallacanestro».