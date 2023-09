Sottil: «Troppa negatività attorno alla squadra. Ho visto miglioramenti sono ottimista»

Ha detto quello che doveva dire. Facendo un po’ l’aziendalista, ma senza nascondere i problemi.

E poi ha chiesto un po’ di ottimismo a tutto l’ambiente. Andrea Sottil, nella prima conferenza stampa della vigilia post-Covid (buona idea, anche questo è un modo per riavvicinare la gente al club evitando domande quasi sempre di comodo) è sembrato proprio uno di quegli studenti che si sono preparati per bene su tutti gli argomenti più caldi.

Si parte dalla sosta che di fatto non ha portato alcuna buona novità in dote. Degli acquisti dell’ultima ora arrivati dal mercato, nessuno è pronto per giocare dall’inizio, anzi qualcuno (Davis) si è pure fatto male: «Abbiamo lavorato nel modo giusto per cercare di metterli in condizione. Gli infortuni fanno parte del gioco, faremo con quelli che avremo».

Contro un avversario che, come l’Udinese, è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato ed è allenato da un tecnico che Sottil ha avuto come guida ai tempi della Fiorentina: «È un tecnico che mi ha insegnato molto, è chiaro, pragmatico, di personalità. Riesce a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori, le sue squadre hanno sempre una identità precisa». Ranieri venerdì si è lamentato dell’orario, Sottil, senza bisogno di alcun assist rincara la dose: «Rischiamo di scendere in campo con 40°. A settembre alle 12.30 puoi giocare in Friuli e in Piemonte dove ci sono 25°, non in Sardegna».

Le scelte di formazione, almeno inizialmente, sono quasi obbligate con Pereyra e Payero candidati a entrare a gara in corso. Sul Tucu c’è l’interrogativo della posizione.

Considerato che gli attaccanti bianconeri non hanno un grande feeling con il gol verrebbe da pensare che Pereyra potrebbe essere messo il più possibile vicino alla porta avversaria: «Il Tucu, come dicevo l’anno scorso, dove lo metti suona, credo abbia fatto tutti i ruoli, gli manca solo il “braccetto” nella difesa a tre. Però è vero, più è vicino all’area avversaria e più può incidere con le sue giocate», conferma Sottil.

Considerato che l’attacco ha perso due giocatori da doppia cifra come Beto e Deulofeu Sottil, come già fece la scorsa stagione dovrà lavorare molto sugli inserimenti dei centrocampisti: «In tre hanno segnato cinque gol a testa – dice rivendicando il lavoro della passata stagione –, e dovremo insistere ancora di più su questo concetto. Anche se sono convinto che prima o poi arriveranno anche i gol delle punte».

La squadra è nuova, chiede tempo. Già, ma quanto? Il campionato non aspetta: «In queste due ultime settimane abbiamo lavorato molto anche a livello di video e ho notato dei miglioramenti che mi fanno essere ottimista per la gara di Cagliari. Abbiamo cambiato tanto, ma c’è tanta voglia di fare un grande risultato.

La pressione? Se mi sono scelto questo lavoro è perché non rappresenta un problema per me. Il mio motto è uno solo: lavoro, lavoro e ancora lavoro». Poi la chiusura che suona come un appello a tutto l’ambiente: «Sono stato giocatore dell’Udinese e ne vado orgoglioso, ora sono l’allenatore e ne sono ancor di più fiero.

Però avverto sempre una certa negatività attorno al club, eppure siamo una bellissima realtà, la città è bella, i tifosi speciali. Si deve voler più bene all’Udinese».

© RIPRODUZIONE RISERVA