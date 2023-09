Camossi-Jacobs, separazione senza traumi

La probabilità, anticipata da Franco Bragagna della Rai durante la telecronaca delle finali di Diamond League, nel giro di pochi giorni si è trasformata in realtà, diventando nel mondo dell’atletica leggera la notizia dell’anno.

Il goriziano Paolo Camossi non allenerà più Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2021 (con 9’’80). Si è ufficialmente separato il duo che è stato capace di portare all’Italia la medaglia d’oro più iconica della rassegna a cinque cerchi, senza contare il titolo della 4x100.

La “rottura” è stata confermata dal velocista in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”, in cui ha parlato di «necessità di cambiamento totale», nella fattispecie legato a un posto nuovo (attualmente con Camossi lavorava a Roma) e ad atleti con cui potersi allenare.

Una “sfida” – l’ha definita lo sprinter, che ancora non ha deciso dove andrà e chi lo seguirà in vista del 2024, anno dei Giochi di Parigi, in cui dovrà difendere il titolo individuale e di staffetta.

Si è così chiuso un rapporto diventato nel tempo uno dei simboli dell’atletica italiana, se non altro perché i due erano (e rimarranno) legati da un rapporto di amicizia.

Camossi è stato anche testimone di nozze di Jacobs e lo stesso ex triplista aveva aperto le porte a Marcell nel 2015, quando l’atleta si trasferì a Gorizia per essere seguito dall’allenatore goriziano.

Allora il ragazzo di Desenzano del Garda era un promettente lunghista. I due, prima di trasferirsi a Roma, hanno lavorato sino al 2018 al Fabretto, l’impianto di atletica della città sull’Isonzo desolatamente chiuso da cinque anni, di fatto da quando i due sono andati nella capitale (il loro trasferimento però era dovuto a migliori condizioni climatiche e maggiori servizi).

Fa specie però pensare che una struttura così importante come quella di via della Campagnuzza sia ancora chiusa, con i lavori di recupero della pista e delle pedane dell’impianto di cominceranno solo nel 2024.

«Sia io, sia lui siamo stati benissimo a Gorizia – aveva detto Camossi in un’intervista al Messaggero Veneto nel dicembre del 2021 –. Contiamo di ritornare a lavorare lì nell’aprile del 2022 per una settimana».

La sessione di allenamenti alla fine non ebbe luogo. Jacobs proverà così a rilanciarsi senza Camossi dopo due anni al di sotto delle aspettative, per quanto abbia raccolto nel 2023 un argento agli Euroindoor sui 60 metri e la stessa medaglia ai campionati mondiali all’aperto nella 4x100 (e nel 2022 si era laureato campione europeo outdoor dei 100).

Il suo obiettivo è difendere il titolo olimpico e tornare sotto i 10’’ sul rettilineo.