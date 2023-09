L’Udinese in attesa del Deulofeu perduto

UDINE. Andrea Sottil in pressing sulla sua squadra. Con Fiorentina, Napoli e Genoa all’orizzonte nel giro di otto giorni non si può andare avanti al ritmo di un gol ogni 4 giornate, come è successo finora. Ma la “pressione” non finisce qui.

È in pressing anche l’Udinese su Gerard Deulofeu perché sa che, numeri alla mano, il catalano deve cercare di rientrare prima possibile per diventare il valore aggiunto del complesso bianconero nella seconda parte della stagione.

Gino Pozzo pensa di risolvere così il complicato rebus salvezza di questa stagione: chiede a Sottil di spremere il massimo dagli uomini adesso a disposizione per poi ritrovare via via altre pedine. Davis, Brenner e Deulofeu. Nell’ordine? Probabile.

Ma la preoccupazione maggiore è legata in questo momento al numero 10 che dovrebbe cominciare adesso la lunga scalata per una ripresa agonistica di sicuro impatto al tramonto del girone d’andata. Ogni giorno perso adesso potrebbe significare un ritardo sulla tabella di marcia, ma Deulofeu, nonostante le terapie, i consulti, le diete personalizzare volte a favorirne il recupero.

Con i dovuti distinguo, il calvario di “Geri” sembra quello che esattamente un anno fa aveva mandato in scena un altro numero 10 del nostro campionato, ora alle prese con ben altri problemi, legati all’antidoping, che potrebbero portare alla rescissione del contratto.

Qui, invece, la società adesso ha capito che bisogna vederci chiaro prima possibile, freme dal sapere quando potrà concretizzarsi il pieno recupero, anche perché ha in mano dei numeri che sono illuminanti sull’impatto tecnico di Deulofeu.

Sotto la gestione di Sottil, il catalano è stato a dir poco decisivo. Nelle prime otto giornate dello scorso campionato ha sfornato addirittura 6 assist, contribuendo al momentaneo terzo posto. Nelle successive sette giornate ha realizzato anche due gol, fino all’infortunio al ginocchio in quel di Napoli, dove uscì in lacrime. Dopo uno stop e la sosta riservata al Mondiale l’Udinese fece un solo punto in tre gara, prima di ritrovare Deulofeu nel finale di Marassi con la Samp e vincere.

Due settimane dopo il numero 10 fu operato e da allora ha saltato le successive 19 giornate della scorsa stagione, più le quattro di questo campionato. In totale sono già 23 e il dato numerico è spietato. L’Udinese da allora ha messo insieme 21 punti (compresi i tre della classifica attuale di A).

In totale con lui Sottil ha ottenuto 27 punti in 16 partite e, soprattutto, 22 punti nelle altre 26 giornate. Meno di uno a gara, una media che non porta di certo a dormire sonni tranquilli.