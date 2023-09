Sospiro di sollievo per l’Apu: Gaspardo presente con Nardò

Sospiro di sollievo in casa Apu Old Wild West. Le condizioni di Raphael Gaspardo, fermo per un’infiammazione al tendine rotuleo da inizio settembre, sono in miglioramento e ci sono buonissime probabilità di riavere il giocatore per la prima gara di campionato a Lecce contro Nardò domenica 1° ottobre.

Ieri “Gas” si è sottoposto a una seconda infiltrazione di “Prp” da parte dello staff medico bianconero: si tratta di un trattamento innovativo specifico per le tendiniti.

Si prosegue quindi secondo la tabella di marcia stilata in occasione della prima visita: oggi l’ala di Vidulis riprenderà ad allenarsi a buon ritmo, se non ci saranno problemi di alcun tipo domani potrà aggregarsi al gruppo.

Si andrà avanti con la massima cautela, ma non è escluso che Gaspardo possa disputare qualche minuto della partita amichevole programmata sabato a Montegrotto Terme contro Rimini. «Il trattamento – specifica lo staff medico bianconero – è mirato per avere il giocatore a disposizione per la prima giornata di campionato».

Una buona notizia, dato che nei giorni scorsi nell’ambiente Apu serpeggiava un certo pessimismo sul rientro dell’ex giocatore azzurro nei tempi prefissati. Lo stesso Gaspardo, interpellato ieri al termine dell’allenamento, si è detto sollevato.

«Mi sento davvero bene, ho recuperato perfettamente e domani mi allenerò insieme al resto della squadra per poi recuperare completamente in vista del debutto in campionato. Ho sofferto moltissimo a stare fuori in questa fase di pre-season, però dall’altro lato sono soddisfatto di aver risolto un problema adesso in modo da non soffrire più avanti a campionato in corso».

Il rimpianto di “Gas” si chiama derby: «Venerdì scorso a Trieste avrei tanto voluto esserci per dare una mano ai miei compagni, sono convinto che sarebbe bastato poco per portare a casa la vittoria.

È un’Apu completamente diversa dall’anno scorso, il gruppo è stato ampiamente rinnovato e c’è un gioco più di sistema, con meno individualismi. Ci sono tutti i presupposti per fare una stagione importante, togliendoci tante soddisfazioni».

Per Gaspardo si spera sia finita la sfortuna di un 2023 che lo ha visto stare fuori a lungo la scorsa primavera, durante la seconda fase della regular season, a causa di una fastidiosa fascite plantare.