Cividale contro il Rijeka al torneo di Pordenone

Meno due all’inizio del campionato. Meno due sfide, entrambe amichevoli: la prima, quella di scena questa sera al PalaCrisafulli di Pordenone, avversari delle Eagles i croati del KK Kvarner Rijeka. Palla a due alle ore 20, con ingresso libero, per la gara che assegnerà il primo Trofeo Burger King Pordenone.

Con l’inizio della nuova stagione di A2 alle porte, la squadra ducale è chiamata allora ad alzare i giri del proprio motore, a mostrare quel che sarà – o potrà essere – nel derby del 30 settembre di fronte a Verona.

C’è attesa, così, per il match odierno, sfida che, anche in virtù del naming partner in ballo, si prospetta gustosa. Da leccarsi i baffi: «Ci avviciniamo sempre di più all’inizio del campionato – ha dichiarato coach Stefano Pillastrini nell’avvicinamento all’incontro – e le partite che giocheremo cominciano ad avere un valore maggiore in termini agonistici.

Quella contro Rijeka sarà la penultima gara di questo pre-campionato, quindi le indicazioni saranno importanti per arrivare in forma al debutto». Le indicazioni: gli spunti forniti da capitan Rota e compagni.

Dalle new entry: Marangon, il cui processo di inserimento nella nuova realtà appare già piuttosto evidente; Mastellari, in ritardo di condizione, ma pronto ad accumulare sempre più minuti sul campo, a mostrare il suo occhio dall’arco. Occhio. Già occhio per cui pure a Bartoli e a Isotta, entrambi in crescita. Un rapido sguardo, fiducioso, a Berti: per vederlo su parquet ci vorranno ancora dei giorni.

Dalla vecchia guardia, quindi, lecito aspettarsi nuovi segnali di leadership dopo quanto già emerso nel corso dei precedenti appuntamenti estivi.

Sul fronte opposto, le aquile troveranno una formazione che milita nel secondo campionato croato, club già passato a inizio mese in Friuli per affrontare, in un altro test amichevole, i bianconeri dell’Apu: 80-63 lo score in favore dei friulani.

L’evento è promosso dall’Associazione “Che Spettacolo” con il sostegno del Sistema Rosa Pordenone, che ha dato l’ok per l’utilizzo gratuito del PalaCrisafulli. Diretta Facebook del match sul profilo @chespettacolo. Archiviato questo impegno, sabato la Ueb sarà a Capodistria per vedersela col Cibona Zagabria (ore 20).