Udinese, Sottil dovrà fare a meno di 15 calciatori contro la Fiorentina

Nove infortunati e sei punti di domanda, più o meno “pressanti”. Sono 15 i nomi che Andrea Sottil sarà costretto a depennare quando studierà l’undici titolari per la gara di domenica pomeriggio contro la Fiorentina. Un’enormità, anche se la rosa dell’Udinese è molto profonda, come si suol dire, visto che si avvale di 36 giocatori.

Tra i quali, tuttavia, ci sono anche dei “giovanotti” di belle speranze come Sekou Diawara e David Pejicic, elementi buoni soprattutto per la squadra Primavera. Insomma, è chiaro che non sono poche le difficoltà per il tecnico di Venaria Reale che a Cagliari ha rischiato Enzo Ebosse dopo aver visto andare ko Christian Kabasele, visto che la difesa è ridotta all’osso. Un rischio che ha portato (come riferiamo a parte, ndr) a un nuovo grave infortunio per il camerunese, nuovamente operato al ginocchio.

La croce del “pronto soccorso” che punteggia la lista dei giocatori dell’Udinese compare inoltre anche accanto al nome di Adam Masina: resta ben poco in retroguardia, se non i giovani, alcuni appena arrivati, come il danese Thomas Kristensen e il tedesco-croato Antonio Tikvic. Due che fanno parte dei “punti interrogativi”, visto che sono arrivati nel rush finale del calciomercato.

Come è il loro stato di forma? Kristensen ha giocato sei partite nel campionato di casa con l’Aarhus prima di raggiungere il Friuli e, come Tikvic, è stato chiamato dalla rappresentativa under 21 del suo paese. Fisicamente potrebbero reggere, ma non hanno l’esperienza dalla propria parte. Quella che è invece tutta roba per i denti di Roberto Pereyra, inserito nel finale della gara di Cagliari, assieme al connazionale Martin Payero che in Inghilterra, col Middlesbrogh, aveva giocato una gara di EF Cup a inizio agosto. Insomma, non era a secco come il “Tucu” che si era allenato in solitaria tra luglio e agosto in attesa di una chiamata.

A centrocampo non ci sono – toccare ferro, please – infortunati in lista, se si esclude Kingsley Ehizibue sulla fascia destra. Il grosso dei giocatori fuori uso infatti è in attacco. Sono fermi infatti i nuovi Brenner e Keinan Davis, il promettente 18enne Vivaldo Semedo e il numero 10 Gerard Deulofeu. Non solo: Isaac Succes è reduce da uno stop per colpa di un problema muscolare e non sembra in grado di recitare un ruolo da titolare, mentre Simone Pafundi ha dovuto fare i conti con la pubalgia.

Morale della favola? Emergenza in difesa, con anche un portiere ai box, Daniele Padelli, e scelte obbligate anche in attacco. Tra assenze e punti di domanda quel 15 tormenta davvero il presente dell’Udinese.

