Udinese fashion a Milano: presentata la terza maglia

MILANO. Se il diavolo veste Prada, la Zebretta indosserà Pipitone. Marcello Pipitone: è il designer emergente che ha già vestito “sua maestà” social Chiara Ferragni l’arma segreta estratta dall’Udinese per presentare la sua terza maglia in occasione della Milano Fashion Week, evento principe dell’alta moda italiana.

Palco d’eccezione, o meglio, passerella speciale quella su cui il club friulano ha fatto così sfilare, nella serata di giovedì 22 settembre, alcuni dei suoi giocatori rivelando una partnership che punta a sdoganare il vestiario sportivo elevandolo haute couture.

Fashion, la nuova terza maglia bianconera strizza l’occhio alla cosiddetta street art con il suo pattern dinamico e impattante nel quale sono raffigurate persone immerse nell’atto della corsa. Ispirata dal movimento e dall’energia, la grafica unisce individui diversi che creano un unico corpo.

Una squadra, unita nel desiderio di andare avanti senza guardarsi indietro, per raggiungere l’obiettivo di migliorare la connessione fra i suoi elementi. E vincere.

Alla serata milanese erano presenti anche Magda Pozzo e Marcello Pipitone

Vincente, allora, la scelta del giallo per dettagli e inserti, un compromesso che accresce la potenza del contrasto cromatico tra il bianco e il nero. Sulle runway milanesi, sotto i fari del mondo intero, sfila dunque l’abito griffato Macron grazie al connubio venutosi a instaurare fra Udinese e Camera Moda Fashion Trust, organizzazione no-profit focalizzata sul supporto delle nuove generazioni di designer del Made in Italy.

Da qui perciò il nome di Pipitone, giovane stilista milanese cresciuto nel quartiere Bonola, a pochi passi da San Siro, un talento che fa dello sportswear e dell’attenzione alla periferia il suo già distinguibile marchio di fabbrica. «Marcello Pipitone ha fatto un lavoro splendido – le parole di Magda Pozzo, marketing coordinator del club presente a Milano per l’occasione –. Essere innovativi è nel Dna dell’Udinese: vedere la presentazione del nuovo kit da gioco della nostra squadra in questo contesto straordinario ci riempie di orgoglio».

Modelli d’eccezione, prestatisi al progetto, in rigoroso ordine alfabetico i bianconeri Davis, Deulofeu, Ehizibue, Masina e Padelli. Giocatori che, causa infortuni e acciacchi, mister Sottil non avrebbe comunque potuto avere a disposizione in vista della sfida di domenica alla Fiorentina. Perché passino gli eventi di gala, ma il campionato resta una passerella sul quale il club di viale Candolini non ammette scivoloni.

Poi va da sé: la speranza è che tutti gli elementi chiamati in causa per questa presentazione smettano presto i panni di modelli per tornare a vestire il bianconero sul campo. Deulofeu in primis: ad augurarselo lo stesso catalano, nonché società e tifoseria.