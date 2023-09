Gesteco Cividale, niente amichevole: il Cibona è in bolletta

L’appuntamento doveva essere per questa sera a Capodistria, e che appuntamento. Per la Gesteco Cividale di coach Pillastrini il menù, dopo l’amichevole vinta giovedì sera a Pordenone contro il Rjieka, prevedeva un avversario ben più tosto.

Sempre croato, ma stavolta una squadra che negli anni ’80, grazie al Mozart mago di Sebenico, Drazen Petrovic, faceva tremare le vene ai polsi. Chi può dimenticare le telecronache di Sergio Tavcar per Telecapodistria con Mozart che imperversava in una squadra che poteva contare anche sul fratello Aza e fior di giocatori come quel Nakic che venne anche a giocare alla Fantoni Udine? Ecco, quella squadra ora è in bolletta, sostanzialemente fallita.

Gli spifferi dalla Croazia erano sempre più forti finchè ieri pomeriggio alla Gesteco Cividale è arrivata la telefonata dei dirigenti della squadra croata che chiedevano l’annullamento dell’amichevole. Ufficialente per problemi legati agli infortuni di alcuni giocatori, ma sotto c’è molto altro come abbiamo visto.

Sùbito il presidente Davide Micalich e il ds Massimo Fontanini si sono messi al lavoro per trovare un avversario da affrontare nei prossimi giorni. Perché tra una settimana a Cividale sarà prima di campionato contro Verona.