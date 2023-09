Manca una settimana alla Cividale-Castelmonte: Liber che punta alla sesta vittoria

Una settimana alla Cividale-Castelmonte: countdown partito per una delle cronoscalate simbolo del Friuli Venezia Giulia, in programma domenica 1° ottobre dopo lo svolgimento delle prove libere, in programma sabato 30 settembre. La creatura della scuderia Red White è pronta a tagliare il traguardo delle 46 edizioni con una competizione ricca di contenuti tecnici. La prova di velocità in salita sarà valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM) zona Nord a coefficiente 1,5, il Trofeo nazionale auto storiche, il campionato nazionale Austriaco e Sloveno nonché il campionato del Friuli Venezia Giulia.

Cresce l’attesa anche perché mancano poche ora alla chiusura delle iscrizioni: c’è tempo sino a domani, lunedì 25 settembre, per poter aderire alla sfida lanciata dal team di Cividale. Dopodiché ci si concentrerà solo sull’evento, che parte da venerdì 29 settembre con le operazioni preliminari come le verifiche sportive. Già concentrato sulla corsa, aperta ad auto moderne e storiche, è Federico Liber: sì, il pilota veronese, cinque volte vincitore della cronoscalata, l’ultima delle quali nel 2019, ha già dato la sua adesione.

Sarà al via di una Gb08 F1 Mistral alimentata da un motore 1200 cc turbo Peugeot, con cui ha vinto quest’anno la cronoscalata Ghd Gorjanci in Slovenia. Da tenere d’occhio il suo piede: il driver veneto vuole nuovamente festeggiare all’arrivo a Castelmonte dopo aver lasciato il trono a Christian Merli (nel 2020) e a Diego Degasperi (nel 2021 e nel 2022). Tanti i friulani che si sono iscritti, tra questi spicca Gianni Di Fant, pronto a dire la sua con la Ferrari 488 Challenge. Tra le storiche ci sarà Michele Massaro, il più veloce nel 2021 e nel 2022: sulla sua solita Bmw M3 E30 punterà al tris di successi consecutivi. Molti anche i piloti provenienti da Austria e Slovenia, poiché la Cividale-Castelmonte rappresenta l’ultimo round dei rispettivi trofei.

Da ricordare che la 46ª edizione della corsa sarà la prima senza Mauro Zamparutti, presidente di Red White, organizzatore dell’evento e vera e propria anima della corsa, scomparso prematuramente a marzo quest’anno.

La gara, come al solito, si disputerà sulla salita della strada provinciale di Castelmonte. Si parte in località Carraria a Cividale e si arriva a Castelmonte (in comune di Prepotto) dopo 6,395 km di salita. Il percorso presenta un dislivello tra partenza e arrivo di 408 metri e ha una pendenza media del 6,4%.