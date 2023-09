Gli errori dell’Udinese preoccupano Sottil: «La nostra miglior partita ma certe occasioni vanno sfruttate»

UDINE. «Abbiamo cambiato molto, abbiamo giocatori importanti fuori per infortunio, ma non mi piace piangermi addosso».

A chi chiede della “malattia” della sua Udinese, Andrea Sottil risponde così. Che la squadra non ha ancora le sicurezze necessarie – in termini di intesa, di tempi di gioco – per affrontare senza patire un campionato complicato anche nella zona bassa come quello di serie A.

«Ma l’occasione capitata sul piede di Lucca va sfruttata, così come quella di Thauvin nel primo tempo», aggiunge il tecnico bianconero per chiarire che, al netto delle difficoltà, quella con la Fiorentina era una gara da vincere come testimonia la prestazione di Terracciano, il portiere viola, il migliore in campo.

L’analisi

«C’è rammarico, è difficile andare a casa stavolta, visto che la squadra ha giocato e costruito tanto», racconta Sottil. «Questa è stata la nostra miglior partita da quando è iniziata la stagione. È una sconfitta assolutamente immeritata, ma bisogna accettare il verdetto e capire che bisogna essere più cinici davanti alla porta. In qualunque serie se lasci le partite aperte ci può stare che nell’unica azione poi prendi gol, come è successo stavolta con la Fiorentina. Ora bisogna avere la lucidità per continuare a fare questo tipo di prestazioni: il calcio è bastardo e lo sappiamo, però non può esserlo sempre».

Il fattore psicologico

Non è un elemento da sottovalutare. Lo riconosce lo stesso tecnico di Venaria Reale dopo aver evidenziato, tuttavia, che «sotto il profilo della tigna, della garra come dicono gli argentini, ci siamo stati, anche se andiamo a casa con zero punti».

Il calendario è tambureggiante e ora propone già mercoledì la trasferta di Napoli, ma forse questo ritmo potrebbe aiutare i bianconeri a sconfiggere l’incubo del gol in vista della prossima gara interna, col Genoa. «Sì, lavoriamo tanto durante la settimana anche sull’aspetto psicologico. Non dobbiamo avere frenesia al tiro, perché alla fine potrebbe essere controproducente, ma dobbiamo allenare la concentrazione affinché la domenica tutto vada bene. Non è facile: anche io giovedì mi allenavo sui rigori, ma poi domenica li lasciavo ad altri che non vedevano la porta più stretta in partita».

I singoli

Due i debuttanti dal primo minuto ieri. Sui quali Sottil ha voluto dire la sua anche se Payero si è mangiato un gol e Kristensen non sembrato impeccabile nell’applicazione del fuorigioco in occasione del vantaggio viola. «Ma complessivamente hanno fatto una buona partita. Kristensen ha mostrato serenità in allenamento, migliorerà. Payero è più pronto».

Poi Ebosele: «È una soddisfazione vedere un calciatore che, nella sua prima amichevole, su una diagonale era praticamente in albergo e che adesso, pur essendo un 2002, gioca da titolare in A. Complimenti a lui per i miglioramenti e alla società che l’ha scovato».