Cividale, Berti migliora: contro Verona sera vuole esserci

CIVIDALE. Al centro della questione, il centro gialloblù Matteo Berti. Nella settimana che porta alla prima di campionato contro Verona, la Ueb lavora all’inserimento del lungo scuola Virtus Bologna nelle rotazioni del proprio roster.

L’ex Cento sabato ha approfittato della mancata amichevole di fronte al Cibona Zagabria per svolgere il suo primo allenamento in gruppo dall’infortunio subito un mesetto fa nelle prime battute di preparazione estiva. Galeotto, in quei frangenti iniziali di pre-season, fu uno stiramento allo psoas che di fatto impedì all’atleta di entrare in confidenza coi compagni sopra il parquet.

Per Berti cominciò allora una rincorsa fisica, un periodo senza amichevoli contraddistinto da sessioni di recupero. Ebbene, oggi il cestista padovano è di nuovo fra i ranghi delle Eagles. Scalpita per poter dare il suo apporto, magari già nel faccia a faccia a Verona di questo sabato al PalaGesteco.

Allenamento singolo quindi ieri per lui e per il resto del team gialloblù; oggi la doppia sessione, a incanalare per bene le aquile verso il primo, grande evento di questa loro annata di A2. Ad attenderli, per l’occasione, la Scaligera di coach Ramagli, coi suoi punti di riferimento, anche sotto le plance.

Fra i centimetri di Murphy e la fisicità di Esposito, sarà dunque agguerrita, per la squadra di coach Pillastrini, la concorrenza ai piedi del ferro e poter contare su Berti, sui suoi rimbalzi e sull’appoggio al giovane Furin, sarebbe così fattore di ulteriore sollievo nell’avvicinamento alla sfida. All’opera dunque, il centro coi suoi colleghi; ma è al lavoro anche la dirigenza gialloblù, attiva, in particolare, nella persona del direttore tecnico dell’area sportiva Massimo Fontanini.

Ieri, il dirigente ha partecipato al corso per direttori sportivi organizzato dalla Fip, appuntamento che, al termine delle sue lezioni, garantirà ai partecipanti pieno riconoscimento ufficiale del loro ruolo.