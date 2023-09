Zemura, Lovric e Success: ecco le carte nuove per il Napoli

Andrea Sottil si è già messo al lavoro per capire con quale undici di base potrà sfidare il Napoli, domani sera al Maradona. Capire sì, perché tra la lista degli indisponibili e quella dei dati relativi ai gps che hanno registrato lo sforzo profuso con la Fiorentina, al tecnico dovrà servire anche il bilancino del farmacista per non sbagliare le “dosi”.

Fuor di metafora, serve la ricetta giusta per non sbagliare il probabile turnover che dovrà essere concepito in prospettiva, vale a dire anche per la sfida di domenica al Friuli col Genoa, che a occhio potrebbe rilevarsi molto delicata.

Ecco perché è doveroso spiare tra i ragionamenti di un Sottil che ieri ha cominciato a soppesare la rosa dal punto di vista fisico, scoprendo che Christian Kabasele difficilmente verrà rischiato dopo l’elongazione al flessore rimediata a Cagliari.

Il discorso porta dritti in difesa, dove è più che probabile la conferma del blocco presentato con la Viola. Silvestri tra i pali quindi, con Nehuen Perez, Jaka Bijol e Thomas Kristensen, a cui non può certo fare male un “corso accelerato” di Serie A per affrettare l’ambientamento, a fronte dei mezzi riconosciutigli dal tecnico.

In mediana poi Sottil sta pensando a un cambiamento sulle corsie esterne, dove Jordan Zemura potrebbe rimpiazzare inizialmente Hassane Kamara, e uno in mezzo, dove Sandi Lovric è il deputato al rientro al posto di Martin Payero. Vanno invece verso la riconferma Festy Ebosele, Lazar Samardzic e Walace. Attenzione poi all’attacco, visto che potrebbe scoccare l’ora di Isaac Success al posto di Florian Thauvin, in appoggio alla prima punta che dovrebbe essere ancora Lorenzo Lucca.

Secondo l’interpretazione di Sottil, Success potrebbe garantire il lavoro di protezione palla utile all’inserimento dei centrocampisti, il cui apporto in zona gol è atteso dal tecnico come manna dal cielo. In seconda battuta non va esclusa neanche l’idea di rilanciare il Tucu Pereyra come sottopunta per legare i reparti.

Anche su questa idea Sottil sta meditando, consapevole che il Tucu ha un minutaggio ridotto.