La Gesteco prova a stupire (di nuovo): il progetto Eagles dopo due anni di B e uno in A2

Tre anni e sentirli, eccome. Nel peso di un club che è ormai realtà consolidata, nell’affetto di un tifo in costante crescita, apprezzato, per calore e sportività, in tutto il mondo della palla a spicchi italiana.

Da quell’estate 2020 in cui la United Eagles Basketball vide i suoi albori, la società cividalese ha mosso passi importanti, step grazie ai quali oggi si trova a rivaleggiare in A2 coi mostri sacri del nostro basket, anche regionale. Lo scorso anno la salvezza ottenuta con merito, in largo anticipo. E i play-off, lo scontro fino a gara 5 con l’Apu.

Due al comando

Rispetto alla scorsa stagione, quella targata Gesteco ‘23/’24 è una compagine rinnovata sì negli interpreti ma non nella filosofia.

Al comando del club ducale presieduto da Davide Micalich, il vate, coach Stefano Pillastrini: un lusso per la categoria, uomo votato alla causa. Allenatore capace, sin dal suo arrivo in Friuli, di plasmare i gruppi affidatigli su fondamenta concrete, stabili: lavoro, umiltà, gioco d’insieme unito a un pizzico di spregiudicatezza. Questa, dunque, è la Ueb che si affaccia alla nuova A2.

Il capitano

Una Ueb giovane e motivata: a capitanarla Eugenio Rota, playmaker in rampa di lancio, simbolo di una formazione dai più sovente minimizzata. Zitto zitto, come la sua squadra, il classe ’99 “born and raised” in Portogruaro ha saputo affermarsi, anche a discapito di avversari più glamour. Con triple, assist. E una grinta tutta fame, difesa forte, specie nei momenti più intensi. Lo segue Gabriele Miani, quest’anno atteso dall’esplosione che ne sancisca il valore assoluto.

Enfant du pays, il ragazzone di Codroipo è, come Rota, un’aquila della prima ora: lo spirito Gesteco in lui si riflette grazie alla sua attitudine arcigna, alla sua mano allenata per segnare punti pesanti. Fra gli spiriti guida del roster, quindi, Giacomo Dell’Agnello, da un solo anno in gialloblù ma già idolo della “marea gialla” per via di quei ganci così peculiari, di quel suo carattere, talvolta incline al trash talking.

Confermati dalla passata campagna di A2 pure il lungo Giacomo Furin, classe 2003, altro peperino nel faccia a faccia umorale coi propri avversari, e l’argentino Lucio Redivo.

La stella ducale: di ruolo guardia, il nazionale albiceleste è elemento in grado di accendersi all’improvviso elargendo canestri in sequenza, spesso e volentieri dall’arco. Fine assist-man, è l’unico straniero in dote a coach Pilla: il secondo, qualora tutto filasse per il meglio, non arriverà, non nel breve.

Occhio a Marangon

Sono invece new entry Martino Mastellari e Saverio Bartoli, entrambi ex Chieti, il primo gran tiratore da fuori, il secondo un play tutto da scoprire, spalla di Rota in regia. Sotto le plance ecco poi Matteo Berti, lo scorso anno a Cento, ora in via di integrazione al nuovo gruppo dopo un problema muscolare sofferto in pre-season. A completare il pacchetto Nicolò Isotta, baby nazionale svizzero, e Leonardo Marangon, miglior under 21 dell’ultima Serie B. Anche con loro, le Eagles puntano a spiccare il volo. In un girone agguerrito ma in cui sapranno dire la loro.