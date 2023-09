Old Wild West, ecco la nuova Apu: società rivoluzionata e una squadra pronta a vincere

È un’Apu Old Wild West rivoluzionata, quella che si presenta ai nastri di partenza del campionato di serie A2 al via nel fine settimana.

La società bianconera, dopo una stagione nettamente al di sotto delle aspettative, ha deciso di voltare pagina, operando cambiamenti profondi sia nello staff tecnico che nel roster.

Regola numero 1

Il primo passo, di cui parliamo diffusamente a parte, è stato affidare il ruolo di direttore sportivo ad Andrea Gracis, insieme al quale è stato scelto il nuovo allenatore. L’uomo individuato per il nuovo corso udinese è Adriano Vertemati, milanese classe 1981, uno dei più quotati fra i tecnici della “nouvelle vague”.

Il suo profilo coincide perfettamente con l’identikit tracciato dal presidente Alessandro Pedone: è giovane ma ha ampia esperienza di serie A2, in virtù dei nove anni alla guida di Treviglio, e ha sempre fatto giocare bene le sue squadre.

Una volta composta la spina dorsale direttore sportivo-allenatore, l’Apu si è mossa sul mercato con intelligenza, mettendo finalmente da parte la caccia ai nomi di grido per dedicarsi alla costruzione di un team equilibrato e con gerarchie chiare.

Gli obiettivi

Le ambizioni, sia chiaro, non sono state ridimensionate: molti dei giocatori ingaggiati hanno già vinto il campionato di A2 o altre manifestazioni di spessore, la qualità tecnica è diffusa in tutti i ruoli. Idee ben chiare anche nella composizione del mosaico. Si comincia con i giocatori italiani (dopo aver confermato Monaldi e Gaspardo), consci che in A2 il pacchetto tricolore è fondamentale per vincere, solo alla fine la scelta di due stranieri compatibili con il resto del gruppo, guardando anche al mercato dei comunitari e o dei giocatori con doppio passaporto per non “bruciarsi” entrambi i visti già a luglio.

Il risultato di quest’intelligente operazione di mercato è una squadra che chiude i conti con il recente passato e con troppe scelte frettolose. Ci sono due playmaker di valore, Monaldi e Caroti, in grado di alternarsi e anche di giocare assieme.

Una guardia americana di classe al servizio della squadra come Clark, una combo di “numeri tre” che mescola il tiratore di striscia Mirza Alibegovic al tuttofare Ikangi, un pacchetto lunghi con Gaspardo, Da Ros e Delia in cui a farla da padrone non sono i muscoli, bensì la tecnica. Completano il roster il giovane Arletti, guardia di talento reduce da una fruttuosa esperienza negli Usa, e il solido pivot Vedovato. I due stranieri conoscono molto bene il campionato italiano, il metro arbitrale e la nostra cultura. E le referenze su di loro sono ottime. Dopo alcune cocenti delusioni, soprattutto sotto il profilo comportamentale, è un particolare tutt’altro che trascurabile.

Il gioco che verrà

Il cocktail che verrà servito dopo aver shakerato tutti questi ingredienti dovrebbe essere un basket piacevole e redditizio, in grado di riportare al palasport Carnera l’entusiasmo un po’ sopito da una stagione in cui oltre ai risultati è mancato il bel gioco, sacrificato sull’altare degli individualismi di alcune stelle, peraltro piuttosto offuscate. Un altro aspetto su cui è bene soffermarsi si chiama “progetto”, termine di cui spesso si abusa. A questa squadra non viene chiesto tutto e subito, la società è consapevole che Vertemati ha bisogno di lavorare e lo dimostra il fatto che con il tecnico è stato firmato un contratto triennale, così come la maggior parte dei giocatori italiani ha sottoscritto accordi di almeno due anni. Morale della favola: l’Apu Old Wild West 2023/2024 è una squadra competiìtiva, in grado di far divertire il pubblico ed è un gruppo futuribile.