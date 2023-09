Udinese, siamo già arrivati alla resa dei conti

UDINE. È lampante, solare come uno dei pannelli fotovoltaici che darà energi a allo stadio Friuli: quello dato al Napoli sarà stato anche un rigorino su Kvara, ma, caro Ebosele, non si entra con quell’irruenza in aerea.

Per mille motivi: sei a Napoli, condanni la tua squadra. E poi quel rigore l’hai regalato dopo che i tuoi avevano iniziato bene. Invece ecco il solito errore che conferma come scommettere in giro per il mondo va bene, ma serve anche esperienza. Un abbraccio a Ebosele, quello che può fare il giovane irlandese che sulla maglia ha scritto Festy lo fa. Corre e tanto, arriverà.

Una volta uno così era un cambio che pian piano si affermava. Non avesse sbagliato lui l’avrebbe fatto qualcun altro.

Domenica arriva il Genoa, neopromossa che non ha venduto il suo bomber a 30 milioni ma ne ha comprato uno, Retegui, e non si è comprato “in famiglia” per 19 milioni il Carneade Kamara.

È giovane? Espoderà? Signori, ha 29 anni...Neanche Kvara è costato così tanto. Sì, è già il crocevia della stagione. In settimana Sottil è stato colpito dal solito fuoco amico. A “Pozzolandia” di solito è il preludio a un esonero. Ma, signori, davvero Sottil ha qualche colpa se gli han preso tanti Festy e nessuno, ma proprio nessuno, che faccia festa sotto porta