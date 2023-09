Old Wild West al via: c’è la trasferta più lunga dell’anno

UDINE. Procede a pieno ritmo la marcia d’avvicinamento dell’Apu Old Wild West alla prima di campionato. Monaldi e compagni apriranno il torneo anche quest’anno in trasferta, a Lecce contro Nardò, e intendono rispettare la tradizione: negli ultimi quattro campionati Udine ha sempre debuttato vincendo.

LUNGO WEEKEND

Dopo aver testato positivamente le condizioni di Raphael Gaspardo sabato in amichevole contro Rimini, lo staff tecnico guidato da Adriano Vertemati può preparare in totale serenità la missione pugliese, avendo tutti gli uomini del roster a disposizione. Doppia seduta di allenamento al Carnera sia ieri che oggi per i bianconeri, che domani mattina godranno di una mezza giornata di riposo.

Sabato allenamento mattutino, pranzo veloce al palasport e spostamento a Ronchi dei Legionari per il volo delle 13 verso Brindisi, con scalo a Fiumicino. Atterraggio in Puglia alle 18.30 e trasferimento a Galatina, a una decina di chilometri da Lecce, all’hotel Hermitage.

Domenica rifinitura alle 11, partita alle 18 e cena con pizza take away prima di un nuovo spostamento, all’hotel Parco dei Principi di Bari per il pernottamento in vista del volo Bari-Ronchi di lunedì alle 9.40. Arrivo in Fvg alle 11 e finalmente il meritato riposto.

QUI NARDÓ

L’avversaria dei bianconeri va rispettata com’è giusto che sia, anche alla luce dello sgambetto che fece all’Apu nel dicembre 2022. L’ultima amichevole disputata dai pugliesi, però, ha evidenziato che Nardò non scoppia di salute: a Latina gli amaranto sono stati sconfitti 97-67, palesando problemi sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Domenica a Lecce probabilmente vedremo una Nardò meno svagata, anche perché dovrebbe rientrare l’americano Wayne Stewart Jr, assente a Latina per dedicarsi al completamento delle procedure per l’ottenimento del visto.