Udinese, Sottil archivia la partita col Napoli: “Ora pensiamo al Genoa”

NAPOLI. «È stata una partita difficile, ma sapevamo che avremmo giocato contro un Napoli forte che ha strameritato di vincere». Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil a Dazn al termine del match al Maradona. «La partita era iniziata non male - ha detto - il rigore non era ritenuto rigore dall'arbitro e quindi il Var non doveva intervenire. Noi abbiamo avuto occasioni ma abbiamo fatto anche errori sui gol, mancava la cattiveria agonistica, ma alla fine niente da dire, archiviamo velocemente questo match e pensiamo ora al Genoa in casa.»

“Venivamo da una sconfitta con la Fiorentina immeritata e mi aspettavo più cattiveria. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni, abbiamo commesso errori sui gol e non siamo riusciti a rientrare in partita, ma partite così vanno affrontate con cattiveria superiore”, ha aggiunto Andrea Sottil al termine della sfida del San Paolo.

“Sapevamo la difficoltà della partita e non l'abbiamo neanche iniziata male. Il Napoli ha strameritato. Ora dobbiamo archiviare e guardare oltre”.