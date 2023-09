Arriva Verona, coach Pillastrini avverte la Gesteco: «Inizio da brividi, avversaria fortissima»

CIVIDALE. Dalle spiagge e dal mare dell’estate ai colori di un’altra stagione alle porte. Di fatto, gli stessi: il giallo e il blu, che tornano così in auge su lidi altrettanto infuocati. Stasera (sabato 30 settembre), al PalaGesteco, inizia il campionato delle Eagles.

Finalmente, dirà qualcuno. Mesi di attesa sono ormai prossimi a giungere al termine: alle ore 20, sarà palla a due, sarà la prima, il match con Verona.

Parola alle Eagles

Esordio col botto quello che attende la Ueb. Di fronte ai ducali, una formazione attrezzata, club appena retrocesso in A2 e perciò intenzionato a trovare pronto riscatto.

«Ci attende un inizio da brividi contro una squadra fortissima – ha dichiarato così coach Stefano Pillastrini alla vigilia –. Verona ha giocatori molto esperti per questo torneo e un grande allenatore».

A sua disposizione, il tecnico gialloblù avrà un team rinnovato, arricchito della presenza di Berti, al rientro dall’infortunio subito in pre-campionato. «Abbiamo fatto una pre-season intensa e la nostra squadra è cambiata più di quanto avesse fatto negli anni precedenti, però siamo convinti di arrivare pronti a questo debutto».

Eugenio Rota, da buon capitano, fa dunque appello al suo pubblico: «Siamo sicuri che ci sarà un tifo incredibile a supportarci. Vogliamo sfruttare il fatto di giocare la prima davanti alla nostra gente per cercare di esaltarci e fare il meglio possibile».

Grandi ex

Ex di Udine, ma vecchie conoscenze del fu amministratore delegato bianconero Davide Micalich, ora numero uno Ueb. Parliamo, in primis, di coach Ramagli: dopo un’annata interrotta dal Covid – che, senza virus, forse avrebbe portato l’Apu alla promozione –, il tecnico incassò un benservito corredo della nota scissione del basket registrata in città.

L’attuale capitan Verona Penna fu anch’egli uomo di Micalich. Da citare poi Gazzotti, una decina di incontri a Udine, nel 2020. E soprattutto Ethan Esposito fresco ex Apu. Ex compagni di squadra, invece, i fratelli Bartoli: Vittorio, classe 2002, incontrerà il gialloblù Saverio, di due anni più grande. Giocarono insieme, da piccoli, alla Giromondo Spoleto; si sono poi ritrovati nel “Green Team” della Nazionale.

Info utili

Questa sera il Palagesteco (biglietterie incluse) aprirà alle 18 per consentire alla “marea gialla” di compattarsi e festeggiare al completo, sin dal calar del sole, l'inizio del campionato. Diretta del match su Lnp Pass, differita su Telefriuli.