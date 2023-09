Old Wild West, domenica c’è Nardò con il grande dubbio Clark

UDINE. Un occhio agli schemi e uno al bollettino medico in casa Apu Old Wild West a poche ore dal decollo verso la Puglia. Sotto osservazione, ironia della sorte, ci sono le due guardie Usa del match di domani: il bomber di Nardò Russ Smith, pericolo principale di Nardò da limitare a ogni costo, e Jason Clark, tiratore principe dei bianconeri alle prese con un fastidioso virus intestinale.

Il dubbio

Clark è stato a completo riposo per due giorni e ieri mattina è stato visitato dal dottor Causero, responsabile dello staff medico Apu. Il giocatore ha smaltito la febbre, ma nel pomeriggio non si è allenato con i compagni ed è in forte dubbio per la prima di campionato.

Tutto dipenderà dalla seduta di rifinitura in programma questa mattina: Clark farà di tutto per esserci, ma con una trasferta così pesante da affrontare, fra voli e trasferimenti, le sensazioni non sono del tutto positive.

Mr. Smith

L’ex Nba, che ha già mostrato all’Apu di che pasta è fatto nel match del dicembre 2022, è il giocatore su cui ruota Nardò, squadra decisamente votata al basket “corri e tira”. Smith è un attaccante completo: da oltre l’arco è un cecchino, ha un ottimo arresto e tiro ed è difficile da tenere nell’uno contro uno.

Nella regular season dello scorso campionato ha viaggiato a 23 punti abbondanti di media, con il 53% da due e il 32% da tre, subendo ben 7 falli a partita. Nei giorni scorsi lo staff tecnico Apu ha dedicato una parte degli allenamenti proprio alla fase difensiva da opporre a Smith.

L’uomo che avrà il compito principale di limitarlo è Iris Ikangi, che sembra ormai destinato a raccogliere l’eredità di Vittorio Nobile nel ruolo di “mastino” sull’esterno avversario più pericoloso.

Gli altri

Guai, comunque, a pensare che Nardò sia soltanto Smith. Maspero ha aggiunto fosforo in cabina di regia, Iannuzzi ha l’esperienza per sopperire alla partenza di Borra sotto canestro.

C’è curiosità per il secondo americano, Wayne Stewart Jr: ala 27enne con trascorsi in Australia, in Supercoppa si è presentato con 25 punti e 9 rimbalzi contro Agrigento.

Prevendita

Sul sito Vivaticket e nelle abituali rivendite si possono già acquistare i biglietti per la prima casalinga di domenica 8 ottobre contro l'Assigeco Piacenza. I prezzi vanno dai 15 euro delle curve ai 45 euro del parterre oro.