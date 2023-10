Apu, primo crash test a Nardò. All’esordio dovrà fare senza Clark

UDINE. Comincia con un problema il campionato dell’Apu Old Wild West. I bianconeri affrontano Nardò al palasport di Lecce e devono fare a meno di Clark, appiedato dai postumi di un virus intestinale.

Per coach Vertemati, quindi, la prima panchina di A2 con Udine è priva della bandiera a stelle e strisce: a disposizione tutti gli italiani più l’argentino Delia.

IL FORFAIT

Che le speranza di recupero last minute da parte di Clark fossero poche si era capito già venerdì, dato che il giocatore non si è allenato nonostante fosse sfebbrato. Ieri mattina l’ultimo tentativo, ma la guardia americana, ancora debilitata e a secco di allenamenti da tre giorni, non se l’è sentita di partire.

Nella scelta ha pesato un ruolo decisivo la complessità del viaggio, con tre voli e numerosi spostamenti in autobus per raggiungere prima Brindisi, poi Lecce e infine Bari, da dove la squadra ripartirà domani mattina. Al posto di Clark è stato convocato il giovane Zomero.

CONTROMISURE

L’assenza del principale terminale offensivo non dovrebbe turbare più di tanto i sonni di Vertemati, che sin dal primo giorno ha affermato di volere una squadra camaleontica, con giocatori in grado di ricoprire più ruoli.

Per ovviare all’assenza di Clark le soluzioni sono molteplici: vedremo spesso i due play contemporaneamente in campo, con Monaldi in veste di guardia, ci sarà un minutaggio più ampio per Arletti e soprattutto per Ikangi, che avrà il compito di limitare le scorribande dell’ex Nba Smith.

Rispetto alla Supercoppa, inoltre, va considerato il rientro di Gaspardo, che non è ancora al top della condizione ma avrà nelle gambe più degli 8 minuti disputati in amichevole contro Rimini.

DICHIARAZIONI

Il portavoce dello spogliatoio bianconero prima del match di Lecce è Matteo Da Ros: «Nardò è una squadra che vive di prestanza offensiva, la conosco bene avendola affrontata negli ultimi play-off. Il roster è stato rinnovato, ma molti dei protagonisti principali sono gli stessi.

Hanno il miglior realizzatore del campionato, un centro italiano di caratura e sostanza e una serie di giocatori importanti dal punto di vista atletico. Il pubblico pugliese è molto caldo e si può accendere sotto le sfuriate offensive dei propri giocatori. Vogliamo affrontare la partita nella maniera più seria possibile, imponendo le nostre qualità: ci sono dei punti in palio e abbiamo bisogno di cominciare con una vittoria».

COME SEGUIRLA

Nardo-Apu Old Wild West viene trasmessa in diretta streaming su LnpPass, il servizio della Lega Pallacanestro fruibile previo abbonamento.

In alternativa ci sono il play-by-play sempre sul sito Lnp e gli aggiornamenti a ogni quarto sui social network ufficiali Apu.