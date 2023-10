Udinese a un bivio: vincere o cambiare

UDINE. Un pareggio in pieno recupero per rinviare il giorno del giudizio, è stato detto dopo il 2-2 contro il Genoa. Il punticino raccolto domenica allo stadio Friuli non incide infatti in modo significativo sulla classifica dell’Udinese che venerdì a Empoli dovrà vincere per svoltare, per prendersi per la prima volta 3 punti tutti in una volta. Alla giornata numero 8 sarebbe ora.

Richiamare alla memoria gli stenti iniziali di squadre come la Cremonese che all’inizio della scorsa stagione facevano collezione di pareggi non significa voler vestire i panni del menagramo, ma voler aprire gli occhi prima possibile.

Ecco perché lo scontro diretto in programma al Castellani è il primo crocevia della stagione bianconera. Lo sa anche la società che ha già avviato una serie di riflessioni sulla situazione e il momento dei bianconeri, un momento contraddistinto da risultati poco soddisfacenti, da infortuni che si riflettono sul rendimento della squadra, ma anche dagli effetti delle scelte effettuate sul mercato, a prima vista non sempre convincenti.

In questo quadro è logico che il primo a essee posto in discussione è l’allenatore. Un classico, si dirà. Andrea Sottil lo sa, ultimamente si è lamentato con la cattiva sorte («Conoscono un paio di frati, devo chiamarli al campo d’allenamento», ha scherzato dopo aver pareggiato col Genoa), ma ha sempre fatto da schermo alla squadra, continuando a credere all’assetto tattico che tanto piace ai vertici societari, quel 3-5-2, quella difesa “a 3” che negli anni è diventato un vero e proprio must in casa Udinese.

Se non vincerà ad Empoli, tuttavia, potrebbe saltare per fare spazio a un altro tecnico. Le voci si sprecano da giorni. Quella più insistente è legata al possibile ritorno di Gabriele Cioffi, il tecnico che nel 2022 lasciò Udine per andare a Verona, dove tuttavia fu silurato nel giro di poche giornate.

È ancora sotto contratto con l’Hellas (circa 700 mila euro a stagione) che però lo mollerebbe all’istante. Altri candidati? Altre ipotesi, più che altro.

Come quella di un Marco Giampaolo che è sempre piaciuto a Gino Pozzo, o il solito Leonardo Semplici, ma sarebbe un cavallo di ritorno anche Julio Velazquez, attualmente senza squadra dopo l’esperienza olandese al Fortuna Sittard. O Igor Tudor, diventato però estremamente ambizioso e costoso dopo Marsiglia.

Fin qui le fantasie. Di sicuro l’Udinese a Empoli deve cambiare. O nel ruolino di marcia, infilando finalmente una vittoria, o nella gestione tecnica, o nella scelta del canovaccio tattico: due trequartisti dietro a con un centrocampo a quattro e la solita difesa “a 3” potrebbe proporli anche Sottil nel caso restasse in sella anche senza un successo.