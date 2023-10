Udinese, niente ritiro anticipato questa volta. Kamara si ferma: guaio muscolare

UDINE. È servita una pausa di riflessione per evitare un nuovo ritiro anticipato alla squadra che venerdì dovrà cercare la prima vittoria stagionale al Castellani di Empoli.

Così ha deciso la società, o meglio Gianpaolo Pozzo, tornato sui suoi passi dopo che domenica era partito lancia in resta, tanto deluso per la mancata vittoria, quanto desideroso di rimettere a disposizione della squadra ogni possibile strumento per farla uscire dall'impasse.

In questa direzione, infatti, si era deciso per il ritiro anticipato in vista del Genoa, scelta presa in un amen assieme al figlio Gino dopo il poker rimediato mercoledì a Napoli.

A cosa sia servito il ritiro anticipato Pozzo lo ha poi toccato con mano allo stadio, vedendo una squadra ingessata e tesa, specie nel primo tempo.

Anche per questo effetto, a dir poco indesiderato, ieri il patron ha preferito fare marcia indietro, consigliato anche dalla voce di Gino, d'istanza a Londra.

Al momento quindi, l’Udinese non vivrà con ulteriore tensione e ansia da prestazione la settimana corta in vista di Empoli, una settimana iniziata ieri con la seduta mattutina di analisi e recovery a cui oggi seguirà la prima immersione tattica proiettata all’Empoli di Aurelio Andreazzoli che ha sì perso a Bologna, ma non senza osare.

Come dire che la società sembra avere compreso il momento e non desidera sovraccaricare di tensione una partita di per sé già delicata e che Andrea Sottil ha cominciato a preparare senza Hassane Kamara.

L’esterno 29enne franco-ivoriano, infatti, lamenta i postumi di un problema muscolare, una leggera contrattura a cui ieri ha fatto riferimento anche il canale ufficiale della società, spiegando così l’avvicendamento con Jordan Zemura consumato nell’intervallo di domenica, dopo che Kamara aveva sfornato il cross da cui è nato il gol di Lorenzo Lucca, servito dal tocco involontario di Haps.

Al momento Kamara è ancora speranzoso di farcela, ma Sottil potrebbe anche non rischiarlo con la sosta dietro l’angolo a consigliare prudenza.