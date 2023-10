Udogie bersaglio di insulti razzisti

UDINE. «Udogie, ti aspettiamo ad Anfield, scimmia». È questo una delle risposte razziste su Instagram che ha fatto scattare il caso in Inghilterra, là dove l’ex giocatore dell’Udinese sta vestendo – con successo– la maglia del Tottenham.

«Siamo disgustati dai messaggi razzisti rivolti a Destiny sui social media dopo la partita di sabato contro il Liverpool – ha fatto sapere il club londinese –. Lavoreremo con la Premier League e, ove possibile, agiremo contro qualsiasi individuo che saremo in grado di identificare. Siamo con te, Destiny».

Già da queste parole emerge la volontà delle autorità di stroncare immediatamente i responsabili di simili atteggiamenti, un po’ come è successo già dopo la finale dell’ultimo Europeo, quando Bukayo Saka, Marcus Rashford e Jadon Sancho, autori degli errori dal dischetto che consergnarono in trofeo all’Italia di Mancini, furono bersagliati pesantemente sul web.

Allora quattro persone furono arrestate dopo pochi giorni: «Identificheremo tutte le persone che sono dietro questo crimine e le rintracceremo, a quel punto dovranno affrontare le gravi conseguenze di queste azioni vergognose», disse allora Mark Roberts, il capo della polizia di Sua Maestà.

Ora al centro dei razzisti da tastiera c’è Udogie, origini nigeriane, nato a Verona nel novembre del 2002, cresciuto nel paese di Nogara, a una trentina di chilometri dall’Arena ed esploso definitivamente a Udine con la maglia bianconera addosso.

La scorso anno la cessione al Tottenham che si è materializzata soltanto durante l’estate appena trascorsa dopo un ulteriore stagione all’Udinese, in prestito. Una stagione piena zeppa di soddisfazioni calcistiche tra le quali si è infilata una “marachella” di un ventenne: una carambola con la sua Mercedes nel cuore della notte in centro città, dove ha travolto e distrutto i tavolini di un bar di via Deciani.

Il giorno dopo Destiny si recò personalmente dai titolari a chiedere scusa.

Perché Udogie è fondamentalmente un bravo ragazzo racchiuso in un fisico statuario. Proprio per questo il tottenham è arrivato a pagarlo 19 milioni più 7 di possibili bonus che, visto il rendimento attuale, potrebbero essere davvero centrati, per la gioia dell’Udinese che incasserà altri soldi. È un protagonista in Premier.

È stato uno dei protagonisti della discussa partita con il Liverpool che ha proiettato la sua squadra in seconda posizione alle spalle del City, ma che ha dato vita a mille polemiche, legate agli errori di arbitro e Var (che è arrivato a chiedere scusa ai Reds): l’altra sera, così, Udogie ha postato le foto dell’incontro su Instagram, trovando anche la risposta del suo compagno di squadra e in futuro di Nazionale, l’udinese Guglielmo Vicario: «Sei il mio mostro!», il commento del portiere degli Spurs con tanto di bandierine italiane accanto.

Lì sotto è arrivato il commento razzista di tal Muhamad Yusuf Ardiansah. Sarà indentificato, se inglese arrestato. Altri “colleghi” senza cervello si sono accodati. Decine di migliaia di sportivi, anche friulani, hanno invece messo il “cuoricino”.

Ha ragione il Tottenham: siamo tutti con Udogie. E da italiani possiamo anche aggiungere altro. Ti aspettiamo in Nazionale, in azzurro. Ricordate? «It’s coming Rome». Bisogna riportare a casa un altro trofeo prima possibile, Destiny.