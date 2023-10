Da Panatta a Graziani, da Lucchetta a Ongaro: gli scolari friulani incontrano i grandi campioni

L’immagine delle palestre a cielo aperto rende bene l’idea. Quattro campetti (uno per ogni disciplina: calcio, tennis, volley e rugby) sui quali confrontarsi con i campioni di ieri, un palco sul quale 350 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Udine accolgono Adriano Panatta, Francesco Graziani, Andrea Lucchetta e Fabio Ongaro (sostituto per questa occasione di Martin Castrogiovanni) come delle rockstar. Musica a palla, applausi.

“Banca Generali Un campione per amico” è un format che funziona. Chi ha tra gli otto e i dodici anni non può sapere cosa hanno fatto nello sport quei quattro signori che sono davanti a loro, glielo devono raccontare, ma il solo contatto visivo, la possibilità di scambiare un palleggio, calciare in porta, fare un bagher o passarsi un pallone ovale può essere da input per cominciare a fare sport. «Io vorrei diventare come quello lì».

«Oggi pensate solo a divertirvi», dice Massimiliano Ruggiero, Area manager di Banca Generali. In piazza c’è anche l’assessore allo sport del comune di Udine Chiara Dazzan: «Questi campioni sono stati i miei idoli – dice rivolgendosi ai bambini – è bellissimo vedervi qui. Mi permetto di dirvi solo di inseguire i vostri sogni».

La manifestazione che da oltre vent’anni gira per tutte le città italiane ha colto nel segno ieri anche in piazza Primo Maggio.

«È stata una bellissima emozione incontrare il sorriso e la voglia di giocare e divertirsi insieme ai tanti bambini accorsi qui accompagnati dai loro insegnanti. Questa manifestazione ha un valore inclusivo. Quello che più conta per noi è regalare momenti spensierati ai più giovani, con la collaborazione delle scuole e delle famiglie», dice Adriano Panatta.

Attorno ai campetti ci sono anche dei curiosi o dei semplici appassionati di sport. Panatta palleggia solo con il dritto e qualche vecchio nostalgico che l’ha visto giocare vorrebbe vedere ancora il suo elegante rovescio. Qualcuno più giovane sbotta: «Perché quando andavo a scuola io non facevano queste iniziative?».

Le rotazioni dei 350 bambini sui quattro campi vengono accelerate perché si teme l’arrivo della pioggia che in realtà non arriverà mai.

Panatta è il primo ad andare via (vorrà vedere la finale di Sinner?), i bambini chiedono il cinque, le maestre una foto. Sì, queste palestre a cielo aperto funzionano.