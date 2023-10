È dell’Apu il primato degli abbonati in Fvg

UDINE. La febbre per il basket è sempre alta in Friuli. Il campionato è alle battute iniziali e Old Wild West Udine e Gesteco Cividale continuano a macinare numeri da record nelle rispettive campagne abbonamenti, con la Pallacanestro Trieste a completare il triangolo regionale della palla a spicchi.

QUI UDINE

Sono poco più di 2300 gli abbonamenti dichiarati dall’Apu, a pochi giorni dal gong finale. Un risultato più che soddisfacente, dato che nella passata stagione il dato finale fu di poco superiore alle 1900 tessere.

La campagna abbonamenti, con il claim “I want you more”, è partita il 26 luglio, con la conclusione prorogata fino a sabato. Le 400 tessere in più rispetto alla stagione 2022/2023 sono un numero importante, sia perché ottenuto nonostante un lieve aumento delle tariffe, sia perché permette alla società bianconera di tornare ad avvicinare il record di 2600 abbonamenti ottenuto nell’ultimo campionato pre-Covid.

QUI CIVIDALE

È record in casa Gesteco, con oltre 1600 abbonamenti sottoscritti per la seconda stagione di A2 delle Eagles gialloblù.

Le 1289 tessere dell’annata 2022/2023 sono state abbondantemente sorpassate già lo scorso 22 luglio al termine della prima fase della campagna accompagnata dallo slogan “Tifo Cividale e me ne vanto”.

La campagna abbonamenti della società ducale rimane aperta almeno fino alla partita casalinga di mercoledì 11 ottobre contro Chiusi, ma non è da escludere una proroga.

QUI TRIESTE

All’ombra di San Giusto gli abbonati sono 2100 a poche ore dal debutto in campionato di mercoledì 4 contro Orzinuovi, con palla a due alle 20.30.

In questo caso i numeri si prestano a varie interpretazioni, perché l’anno scorso, con la squadra in serie A, a ottobre venne raggiunta la quota di 1600 tessere.

Sono lontani, però, gli entusiasmi della promozione in A del 2018, quando venne superato il muro dei 4000 abbonamenti.

In cima alla classifica degli abbonamenti fra le società di serie A2 c’è sempre la Fortitudo Bologna, che sabato scorso ha concluso la propria campagna con la considerevole quota di 4107 abbonamenti.