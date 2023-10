Panatta: «Il Friuli è una terra di campioni»

Mentre ascolti Adriano Panatta, hai la sensazione che con lui potresti parlare per ore. Di sport, ma non solo.

La verve dialettica non gli manca, è come la classe che esibiva in campo quando dipingeva tennis. Mercoledì 4 ottobre uno dei campioni della racchetta più grandi che l’Italia abbia mai avuto sarà a Udine per incontrare i bambini delle scuole elementari e medie di Udine all’interno dell’iniziativa “Banca Generali, un campione per amico”.

«Il successo di questa iniziativa – spiega Panatta – è nei numeri: 22 anni, 12 con Banca Generali, oltre 10 mila bambini coinvolti ogni anno, toccando 10 tra le più belle e suggestive piazze della nostra penisola.

Oggi saremo a Udine cercando di trasmettere ai tanti bambini che incontreremo sensazioni uniche, facendoli giocare e divertire.

Lo sport è il giusto traino per trasmettere ai ragazzi i valori essenziali che coniugano la competizione sportiva a quella della vita, dove i risultati arrivano sempre per chi sa aspettare, per chi ha tenacia, per chi rispetta il lavoro proprio e degli altri».

Panatta, lei e altri campioni in mezzo ai bambini. I campioni di oggi lo sono molto meno rispetto a quelli di una volta.

«Beh, anche noi viaggiavamo molto e il contatto era principalmente sul campo di gioco».

Però oggi i campioni sono blindati e voi no.

«Ah questo è vero. Io dopo una partita al Foro Italico andavo a mangiare un gelato in mezzo alla gente, anche a Parigi si usciva. Ma la colpa non è dei giocatori, è il sistema che li ha portati a essere così».

È cambiato anche il rapporto con la stampa.

«Per avere una intervista devi fare richiesta alle società una settimana prima e non è detto che tu la ottenga. Un’esagerazione. Mi viene da sorridere».

Lei al Foro Italico fu intervistato da Gianni Minà addirittura durante un cambio campo...

«Gianni era un fuoriclasse oltre che un amico. Ammetto che se mi fossi ritrovato qualcun altro con il microfono davanti probabilmente avrei avuto una reazione diversa».

Sinner battendo a Pechino Alcaraz è diventato nº 4 al mondo. L’ultimo italiano a stare così in alto fu lei nel magico 1976.

«Sono molto contento per Jannik, essere nº 4 è un grande traguardo come lo fu per me tanti anni fa. Sarò ancora più felice se, e sono certo che accadrà, riuscirà a superarmi.

I paragoni con Alcaraz? Sono sbagliati. Lo spagnolo dal punto di vista fisico è già formato, l’italiano ha ancora dei margini di miglioramento.

Io dico che da questo ragazzo si è preteso da subito un po’ troppo, lasciamolo lavorare e crescere e lasciamo perdere i confronti con i big three, Federer, Nadal e Djokovic, che sono stati qualcosa di impensabile».

Il campione può essere da traino per una disciplina? Sinner può invogliare i bambini a prendere in mano la racchetta?

«Certo, lo spirito di emulazione è sempre esistito, poi ci sono i momenti in cui nascono dei giocatori e altri meno. Fino a 20-30 anni fa la Svezia ne aveva tanti di giocatori, ora è il turno della Danimarca.

In Svizzera prima di Federer e Wawrinka c’erano stati solo giocatori normali. Alcaraz è nato in Spagna ma poteva nascere in Italia».

In Italia oggi abbiamo un gruppo di giocatori di livello. Con loro possiamo pensare di tornare a vincere la Coppa Davis.

«Sì, anche se mi fareste un piacere a non chiamarla così. Definiamolo campionato del mondo a squadre o come vi pare ma la Davis è un’altra cosa: tre set su cinque con quattro singolari e un doppio e con un sorteggio che stabiliva se giocavi in casa o in trasferta. Noi siamo andati a giocare in tutto il mondo».

Il problema è il calendario, un po’ come negli altri sport: si gioca troppo?

«La Coppa Davis con il vecchio formato si potrebbe giocare anche ogni due anni, ma non come adesso. Hanno venduto i diritti tv ma è stato un flop».

Berrettini dopo la finale di Wimbledon nel 2021 ha avuto tanti problemi fisici.

«Una volta si diceva che per giocare bene sull’erba dovevi avere un gran servizio e un gran dritto, proprio come Matteo. Berrettini è un ottimo giocatore e mi auguro per lui torni a quei livelli».

I maliziosi dicono che il fidanzamento con Melissa Satta non ha aiutato.

«Fesserie. Le belle ragazze non hanno fatto mai male a nessuno».

Si dice che gli sport di squadra sono più educativi, però nessuno sporto come il tennis fa conoscere se stessi. Concorda?

«Ha già detto tutto lei. In campo sei solo a risolvere i problemi, non c’è il time out o la possibilità di parlare con il coach. Ai miei tempi non si poteva nemmeno uscire dal campo per fare pipì...».

L’udinese Barazzutti è stato per anni suo compagno di Coppa Davis.

«Corrado è stato un grande giocatore e un combattente. Arrivare tra i primi sette in uno sport che si pratica in tutto il mondo è qualcosa di eccezionale. Per esempio: conoscete uno sciatore del Camerun?».

Nel tennis l’estetica ha ancora un valore?

«La bellezza conta sempre. Straordinario Djokovic che ha vinto più slam di tutti, ma quello che ha giocato meglio a tennis nella storia di questo sport è Federer».

Panatta, come vive un romano a Treviso?

«Alla grande. Sto bene e sono felice».

Le capita di fare qualche capatina in Friuli? E cosa le piace di più della nostra terra?

«Certo che ci vengo. Mi piacciono i vostri vini. E poi i friulani sono gente tosta, avete dato tanti campioni all’Italia».