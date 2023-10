Clark si è allenato, l’Apu può lavorare al gran completo

UDINE. Un passo alla volta, si va verso la prima uscita ufficiale al completo dell’Apu Old Wild West versione 2023/2024.

Un gruppo allestito in estate dal direttore sportivo Andrea Gracis e dal coach Adriano Vertemati ma che non si è ancora mai espresso al 100% delle sue potenzialità per tre intoppi: l’affaticamento muscolare che ha bloccato Iris Ikangi a fine agosto, l’infiammazione al tendine rotuleo che ha fermato Raphael Gaspardo per quasi tutto il mese di settembre e Jason Clark alla prima di campionato a Lecce contro Nardò.

L’imminente rientro dell’esterno americano è una notizia che fa salire l’attesa per la prima casalinga di domenica contro l’Assigeco Piacenza. Per la cronaca Vertemati ha avuto a disposizione tutti i dieci senior solo nell’amichevole di fine pre-season contro Rimini, ma con un Gaspardo ancora a regime ridotto, utilizzato solo per otto minuti.

OTTIMISMO

Martedì pomeriggio Clark ha ripreso a lavorare in palestra svolgendo lavoro individuale insieme al preparatore atletico Daniele Missarelli. Il fisico ha risposto positivamente, ieri il numero 3 bianconero ha alzato l’asticella, partecipando sia alla seduta d’allenamento mattutina, sia a quella pomeridiana, in cui ha lavorato per una parte individualmente e per una parte con il resto del gruppo. In mezzo c’è stato il tempo per partecipare con i compagni allo shooting fotografico organizzato dall’Apu nel salone del partner commerciale AutoTorino.

«Se Jason continua così, per la sua presenza in campo domenica non dovrebbero esserci problemi» ha affermato il ds Gracis, che non vede l’ora di ammirare la sua “creatura” al gran completo.

ENTUSIASMO

Il buonumore è diffuso anche fra i tifosi, visto che è stata superata quota 2.300 abbonamenti a poche ore dal gong di sabato. Procede a buon ritmo anche la prevendita dei biglietto per la gara contro l’Assigeco, attiva sul sito Vivaticket e nelle abituali rivendite della provincia udinese.

È scattata, inoltre, l’operazione Verona: sia l’Apu che i tifosi del Settore D stanno allestendo un pullman per seguire la squadra in Veneto mercoledì 11 ottobre. La combo biglietto-pullman costa 35 euro, per ulteriori informazioni consultare i social network di Apu e Settore D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA