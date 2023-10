L’Apu ha una risorsa in più: l’esordio da ricordare di Arletti

UDINE. Se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo dire che per Gianmarco Arletti sarà un campionato ricco di soddisfazioni. L’esterno classe 2001 ha esordito in serie A2 domenica scorsa a Lecce contro Nardò, giocando 19’ di grande sostanza sia in attacco che in difesa.

È arrivata anche una vittoria pesante, per la classica giornata da raccontare ai nipotini, quando sarà il momento. Il ragazzo bolognese, figlio d’arte, è una delle scommesse della nuova Apu Old Wild West e finora ha risposto bene quando è stato chiamato in causa.

Il tutto mantenendo un profilo basso, perchè si sa che nel percorso di crescita di un giovane, come ha sottolineato anche coach Adriano Vertemati, ci sono continui alti e bassi.

Arletti, che emozioni le ha lasciato il debutto in serie A2?

«Delle bellissime emozioni. Il nostro gruppo è arrivato carico alla sfida di Lecce, sapevamo che era una trasferta complicata. È da quando sono piccolo che sognavo questo momento, ricordo che guardavo le partite in tv e immaginavo di giocare in serie A, un giorno. Alla fine del match ero proprio felice».

Che impressione ha ricavato della serie A2 italiana?

«Torneo tosto. Lo sapevo già, perché anche in allenamento fra noi volano pacche. Questo è un campionato molto fisico, in trasferta lo è ancora di più. È una battaglia su ogni campo».

Quali differenze ha riscontrato fra il basket americano e quello tricolore?

«Qui in Italia c’è un maggior livello di preparazione alle partite. Sia dal punto di vista tattico che dalla cura dei dettagli da parte degli allenatori. E, come ho detto prima, c’è una gran differenza sul piano fisico».

In difesa ha incrociato un pezzo da novanta come Smith. Impressioni?

«Non è stato semplice ma mi sono divertito a giocare contro di lui. È il classico giocatore che non ti permette di riposare un attimo: non va mai perso di vista, serve un grosso sforzo soprattutto mentale».

Cosa le ha detto coach Vertemati prima della partita?

«Poche parole. Un attimo prima di entrare, sul cubo del cambio, si è avvicinato e mi ha detto di giocare duro, di dare tutto. Inoltre mi ha detto di fare la mia partita, perché il resto sarebbe venuto da sè».

In cuor suo cos’ha pensato dopo il parziale di 9-0 da parte di Nardò nei primi 3 minuti?

«Niente di particolare, un break a sfavore fa parte della partita. Sapevamo benissimo che i pugliesi sarebbero partiti forte, con grande aggressività. Noi siamo stati bravi a restare uniti, a non scoraggiarci, e ci siamo rimboccati le maniche. Con il contro-break di 10-0 siamo andati avanti e non ci siamo più fatti riprendere. Siamo un bel gruppo, non è un parziale a sfavore a poterci mettere in difficoltà».

Domenica torna Clark e lei dovrà riconquistarsi i minuti sul parquet. È pronto?

«Sono sempre pronto. So bene che ci saranno alti e bassi nel corso della stagione, l’importante è non esaltarsi quando le cose vanno bene e non deprimersi quando le cose vanno male. Il coach sa che io do sempre il massimo, in partita come in allenamento, perché voglio farmi trovare pronto quando arriva la mia occasione. La vivo coì, con tranquillità e senza pensarci».