Gesteco attenta, Orzinuovi è tosta e a Trieste era senza Mayfield

CIVIDALE. Sconfitta di soli cinque punti a Trieste, 80-75. Pur sempre sconfitta, certo, ma al termine di uno scontro giocato alla pari di fronte a una candidata per il salto nella massima categoria.

Affila così i coltelli, Orzinuovi verso la sfida di domenica alle Eagles. A precederla una performance che, per qualcuno, cozzerà con l’etichetta di neo-promossa, per di più ripescata, assunta dal club lombardo nei mesi di avvicinamento al campionato.

Mercoledì sera, sotto il tetto dell’Allianz Dome, la squadra di coach Andrea Zanchi ha ceduto soltanto nel finale, quando una tripla del friulano Candussi, sul 68-68, a 4’ dal termine, ha iniziato a piegare l’incontro al volere dei padroni di casa.

Ko alla prima, dunque, per Orzinuovi, all’esordio dopo una stagione di B condita dai trionfi in Supercoppa e Coppa Italia ma chiusa col mancato accesso in A2 per la differenza canestri emersa dal confronto diretto – match tragicomico – con la Luiss Roma. Poi ecco la chance, il rinnovamento: nuovo coach, tecnico ormai rodato per la categoria, nuovi atleti. Alcune conferme: quella di capitan Gasparin, per esempio.

La guardia, nel primo turno, è riuscita a produrre 14 punti e 4 assist in ben 37’ minuti sul campo. Venti, sonanti, i punti invece infilati dalla new entry Bertini, classe 2002 scuola Brescia, in A2 già in quel di San Severo.

In luce poi Zugno: 15 punti e 5 assist per il play ex Nardò. Con lui lo statunitense Clevon Brown, 203 cm per 102 kg, lo straniero.

L’altro, il connazionale Andre Wesson dopo l’infortunio al ginocchio è stato tagliato per Demario Mayfield la scorsa stagione è andato in finale con la Reale Mutua di Franco Ciani. Per lui 12,9 punti e 4,2 assist di media a partita. Domenica potrebbe debuttare. Assume quindi maggior vigore quanto mostrato in terra giuliana, a ranghi ridotti – pure Leonzio aveva dato forfait all’ultim’ora – dai ragazzi di Zanchi.

Attenta, perciò, Gesteco. E non ingannino i giorni di riposo in più goduti rispetto a Orzinuovi. Siamo all’inizio: le forze arrivano, le forze sono ancora tutte in via di definizione.