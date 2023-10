L’Udinese a Empoli per rilanciarsi e salvare Sottil

UDINE. Chiamiamola con il suo nome: sfida-salvezza. Non può essere definita diversamente Empoli-Udinese in programma questa sera (venerdì 6 ottobre) alle 18.30 allo stadio Castellani.

Si affrontano la terzultima e la quartultima in classifica, una squadra che ha vinto una partita e ne ha perse sei e l’altra che ne ha pareggiate quattro e ne ha perse tre.

L’Empoli ha già cambiato guida tecnica (Andreazzoli ha sostituito Zanetti), l’Udinese potrebbe farlo se oggi le cose dovessero andare male.

Nervi saldi

Avrà la meglio chi riuscirà a sfruttare le occasioni da gol, ma soprattutto chi saprà gestire l’ansia. Si è visto come domenica scorsa anche una squadra non più di qualità come l’Udinese abbia commesso una infinità di errori anche nei passaggi più semplici.

In questo senso un ruolo fondamentale lo avranno i giocatori di maggiore esperienza, ovvero Pereyra e Thauvin che Sottil sembra intenzionato a schierare fin dal primo minuto.

Toccherà a loro prendersi le responsabilità maggiori e mettere in difficoltà quella che ad oggi è la difesa più battuta del campionato. Ma dovranno alzare il livello delle loro prestazioni anche due senatori come Silvestri e Walace che all’inizio dello scorso torneo erano stati tra i protagonisti dell’Udinese che veleggiava nelle prime posizioni della classifica.

Panchina

Nell’ultima settimana si sono moltiplicate le voci sulla posizione di Sottil. Inevitabile quando in sette partite non riesci a vincerne nemmeno una pur avendo affrontato tre neo promosse (Frosinone e Genoa in casa e Cagliari in trasferta).

Il tecnico bianconero ieri in conferenza stampa non è riuscito a mascherare del tutto il suo nervosismo. Ha puntato il dito su chi ha messo in dubbio l’influenza che ha tenuto fuori Samardzic dalla formazione iniziale con il Genoa.

Poi ha difeso i suoi giocatori, non ha voluto parlare della sua precaria situazione e ha ribadito di essere certo di uscire da questa situazione attraverso il lavoro. Se così non sarà pare sia tutto pronto per il ritorno di Cioffi.

Scelte

La formazione? Occhio a qualche colpo a sorpresa (Akè?). Se così non fosse per cercare la prima vittoria Sottil in difesa dovrebbe affidarsi al rientrante Kabasele (Kristensen ha pagato la sua inesperienza in serie A); gli esterni saranno ancora Ebosele e Kamara, al fianco di Walace due mezzali propositive come Samardzic e Pereyra.

Davanti, al fianco di Lucca, Thauvin. Tecnicamente è la squadra migliore che l’Udinese possa schierare. Se basterà a conquistare finalmente la prima vittoria sarà il campo a dirlo.