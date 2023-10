Apu, tributo ad Antonutti

Con il numero 8 Gianmarco Arletti, con il numero 10 Raphael Gaspardo. E con il 9? Nessuno.

Già, perché d’ora in poi non ci sarà più nessun giocatore con quel numero. Nell’intervallo della partita di domani fra Apu Old Wild West e Assigeco Piacenza, infatti, la maglia numero 9 dell’Apu verrà definitivamente ritirata e consegnata all’ex capitano Michele Antonutti.

È una delle iniziative concordate in estate fra la società bianconera e il “Cigno di Colloredo”, ultima bandiera del club insieme a Vittorio Nobile, approdato nel frattempo a Rieti. Antonutti è arrivato all’Apu nell’estate del 2019 ed è diventato capitano pochi mesi dopo, quando Riccardo Cortese ha lasciato la squadra bianconera.

In totale ha collezionato 158 presenze e 1.455 punti, record all-time nella storia della società. In quattro stagioni ha vinto una Coppa Italia di serie A2 e partecipato a due finali play-off. Bandiera Apu, ma più in generale della pallacanestro udinese, dato che la sua carriera da senior è partita dalla Snaidero, dove ha militato dal 2002 al 2009, conquistando anche la maglia Azzurra della Nazionale maggiore.

La sua nuova vista cestistica lo vede sdoppiarsi fra il ruolo di giocatore, in serie B Interregionale con la Falconstar Monfalcone, e quello di Brand Ambassador Apu, con cui tesse relazioni con gli sponsor del club e fa da testimonial fra i giovani. Ieri ad esempio era in visita al Bearzi per le Olimpiadi Medie 2023.

Fra le varie iniziative dei tifosi per omaggiare il “Cigno di Colloredo” segnaliamo la lettera di una tifosa del Fans Club, di cui riportiamo un estratto: «La sua maglia – scrive Sara – il suo numero 9 verrà ritirato.

Non ci sarà più nessuno che indosserà quel numero che ci ha dato tanto. È l’epilogo di una storia d’amore lunga una vita, la coronazione di quel sogno iniziato 37 anni fa. E allora grazie capitano.

Grazie per quello che ci hai regalato, per averci insegnato ad amare la palla a spicchi, per la tua lealtà, la tua leadership, la tua umiltà e il tuo temperamento sempre così deciso». Domani, nell’intervallo della partita, saranno in molti a dire grazie a Michele Antonutti.

