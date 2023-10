Apu, debutto al Carnera

L’Apu Old Wild West si presenta al completo per la prima di campionato davanti al proprio pubblico. Con il rientro di Jason Clark dopo il forfait di una settimana fa in Puglia, Vertemati può finalmente ruotare i dieci giocatori senior del roster allestito in estate. Un passo importante nel percorso di crescita della squadra bianconera, che avrà di fronte un’Assigeco Piacenza galvanizzata dal successo su Rimini al debutto.

CAMALEONTICA

Avere giocatori in grado di ricoprire più ruoli, per variare in corsa i quintetti e non dare troppi punti di riferimento agli avversari. È questa una delle principali caratteristiche dell’Apu 2023/2024, che contro Nardò ha dovuto fare di necessità virtù non solo per l’assenza di Clark, ma anche per la scarsa autonomia di un Gaspardo ancora lontano dalla condizione migliore per i venti giorni di stop a settembre.

Da oggi si può iniziare a vedere qualcosa in più del team pensato in estate, e ruotare gli uomini con raziocinio sarà importante, dato che all’orizzonte ci sono tre gare di campionato in otto giorni.

INTENSITA’

Contro l’Assigeco sarà fondamentale la difesa, come sottolinea Mirza Alibegovic. «Affrontiamo una squadra che gioca ad alto ritmo, con tanta intensità, guidata dal faro Sabatini. Le loro azioni passano dalle sue mani.

Hanno due americani molto solidi, Miller e Skeens, e tiratori mortiferi dalla lunga distanza. Il nostro obiettivo è rallentare Sabatini e limitare il tiro da tre, la loro arma principale». Il figlio d’arte ha anche posto l’accento sull’importanza di giocare al completo: «Ci presentiamo al completo dopo una buona settimana di lavoro, il recupero di Clark è un’ottima notizia e vogliamo a tutti i costi fare una bella prestazione davanti ai nostri tifosi».

GLI AVVERSARI

L’Assigeco va presa con le pinze, perché oltre a contare sulla continuità tecnica con coach Salieri ha un’asse play-pivot di assoluto rispetto: Sabatini è uno dei miglior assistman in circolazione (ben 13 all’esordio), Skeens è un grande rimbalzista e ha mano educatissima al tiro.

Occhio inoltre al nuovo Usa, l’ex Toronto Raptors Malcolm Miller: vinse l’anello Nba nel 2018/2019. Perso il talento Miaschi, tornato a Treviglio, crescono minutaggio e responsabilità per Veronesi, autore di 21 punti alla prima con 5/8 da tre. Il campionato è soltanto all’alba, ma i punti di oggi sono preziosi: chi vince resta in vetta a punteggio pieno, dove c’è già la Fortitubo Bologna, vittoriosa ieri a Rimini per 82-74.

