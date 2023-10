Old Wild West prima vittoria al Carnera: Piacenza è tosta ma l’Apu la doma con una prova di squadra

UDINE. Nel giorno in cui viene ritirata la maglia numero nove di capitan Antonutti, sommerso dagli applausi, l’Old Wild West comincia bene il suo campionato al Carnera. Piacenza, tosta, tostissima, battuta 91-82 col piglio della squadra vera. Per l’Apu, attesa mercoledì nel turno infrasettimanale dal big match di Verona(che ieri ha perso), 20 punti di un super Gaspardo, tanti pregi e qualche difetto.

Miller, Skeens, e tanto altro. Piacenza è squadra tosta. All’inizio la prima Apu dell’anno in casa fatica. Anche in difesa. Così, a metà quarto, a casa Vertemati suona l’allarme: time-out. Sarà la tensione dell’esordio, ma così non va: 10-17. Fortuna che Alibegovic, con tre triple, tiene a galla Udine, che quando difende e gioca in velocità è un bel vedere. Quando difende, appunto. Concedere 5 assist in altrettanti minuti a Sabatini (con due schiacciate di Skeens) è troppo. Fine primo quarto: 23-24. Valanghe di canestri facili per gli ospiti, ma sussulto finale dei ragazzi del West col ritorno in grande stile di “ AirVidulis” (Gaspardo).

Attenzione, Miller quattro anni fa era tra i Raptors campioni Nba, ergo: non lo guardi a vista e ti punisce, da urlo una sua schiacciata. Intravediamo, però, la chiave della stagione di Monaldi e compagni: l’intensità della difesa. Quando la alza Udine va che è un piacere anche in attacco. Gaspardo, così, spara quattro triple di fila.

Chiaro: il friulano, motivazioni a mille, quest’anno ha licenza di “uccidere” con quel tiro da tre stilisticamente perfetto. A metà quarto: 37-29, “Gas” a quota 16 ancora senza errori al tiro. Ma la sgasata non illuda. I ragazzi del West soffrono i due americani ospiti, uno atleta vero, l’altro, l’ex Nba, esterno fisico e completo. Poi gli ospiti tirano bene da fuori. Eppure a metà gara l’Apu, più completa rispetto ai rivali, guida: 51-42, con un paio di cioccolatini di Da Ros.

Si riparte e coach Vertemati si ri-arrabbia per un canestro facile concesso a Sabatini. Miller o Sabatini penetrano, scarico: tripla. Equilibrio: 59-56 a metà terzo quarto. L’inerzia del match passa nelle mani degli ospiti. Pericolosamente l’Apu perde il filo in attacco.

Ma Clark sceglie il momento giusto per scacciare l’influenza ed entrare in scena con una tripla (l’unica) di vitale importanza. Imitato da Alibegovic e Caroti . Scoppia il putiferio quando gli arbitri fischiano il quarto fallo a Clark, mentre Miller dall’altra parte mena come un fabbro. Potesse, coach Vertemati entrerebbe in campo, sfugge a un tecnico per un niente. Fine terzo quarto: 72-66. Carnera infiammato, bella la reazione dell’Apu che sterza sul ciglio del burrone. Da squadra in rodaggio ma vera.

Ancora Caroti (bravo), anche con un siluro da otto metri, uno schiaccione di “AirVidulis”, Monaldi, pure un cameo di Vedovato. Insomma, una squadra. Piacenza vacilla, non molla, ma alla fine scivola via e perde. Riavvolgendo il film della partita la tripla di Clark (l’unica) e quel canestrino di Alibegovic (16 punti alla fine) valgono quadruplo.

Bella la festa per Antonutti, in attesa magari di vedere sul soffitto del Carnera appese anche le maglie di giganti come Joe Allen, Cescutti, Malagoli, Gianpiero Savio, Bettarini. Sarebbe bellissimo.