Gesteco a Orzinuovi: «Neopromossa affamata ma vogliamo fare bene»

CIVIDALE. Si avventura oltreconfine, la Ueb, a caccia del suo primo successo in questa nuova stagione di A2. Per Rota e compagni, stasera, il compito è di quelli ostici: ad attenderli, dalle 18, l’impegno a domicilio dell’Agribertocchi Orzinuovi, terribile neo-promossa già in grado, alla prima giornata, di mettere alle strette Trieste. Sul proprio terreno, dunque, la squadra orceana tenterà l’immediato riscatto per scrollarsi ancora una volta la svilente etichetta di ripescata.

PAROLA ALLE EAGLES

Dal canto suo, la Gesteco vorrà dare un seguito a quanto visto nel turno d’esordio con Verona, almeno nei primi tre quarti. Ma non sarà facile.

A evidenziarlo, nell’avvicinamento alla sfida, anche il tecnico ducale Stefano Pillastrini: «Abbiamo visto una Orzinuovi in gran spolvero a Trieste, che ha tenuto in scacco per 30’ abbondanti una corazzata come quella triestina. Noi, dopo la prima giornata, abbiamo visto alcune cose nel nostro sistema di gioco che stiamo cercando di migliorare. Vogliamo essere agonisticamente più pronti e finire le partite meglio di come le abbiamo iniziate».

L’ex di turno è la new-entry Martino Mastellari, a Orzinuovi nella stagione 2020/21: «Affrontiamo una neo-promossa che sicuramente ha tanta voglia di fare bene, in un palazzetto che immagino sarà pieno di gente, avendoci giocato un anno».

QUI ORZIBASKET

Rispetto al gruppo uscito sconfitto mercoledì a Trieste, l’attuale roster guidato da coach Andrea Zanchi può annoverare tra le sue file il nuovo arrivato DeMario Mayfield, ala piccola statunitense con passaporto iracheno, finalista dell’ultima A2 con Torino di Franco Ciani. Il classe ’91, annunciato nei giorni scorsi, è arruolabile: in dote porta la media di 12,9 punti e 4,2 assist fatta registrare a Torino. «Cividale è squadra ostica – il ds Alessandro Muzio sul match –, ci attende una partita difficile, diversa da quella di Trieste, perché contro una formazione amalgamata».

INFO UTILI

Settanta i supporter al seguito delle Eagles. Gara in diretta streaming su LNP Pass; differita lunedì, dalle 22, su Telefriuli.